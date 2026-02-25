En el marco de la emergencia agropecuaria por déficit hídrico, declarada el martes por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), el senador del Frente Amplio (FA), Aníbal Pereyra, señaló la preocupación existente en el sector productivo ante la falta de precipitaciones y sus consecuencias en el territorio.
debate
Aníbal Pereyra respaldó medidas de Fratti ante emergencia agropecuaria
El senador Aníbal Pereyra respaldó al ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, y apuntó contra Da Silva: “Menos recomendaciones y más acciones”.