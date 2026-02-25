Aníbal Pereyra respaldó medidas de Fratti ante emergencia agropecuaria

Reducir impacto ante déficit

Por su parte, Pereyra manifestó que se intenta reducir el impacto y que el ministro del MGAP, Alfredo Fratti, está recorriendo gremiales y evaluando medidas tanto a largo como a corto plazo, por ejemplo, la asistencia de agua.

"Se actuó con la misma seriedad respecto al tema de la influenza aviar. Rápidamente se tomaron decisiones, las mismas que se tomaron hace tres años", sostuvo Pereyra.

Finalmente, declaró que él, en estos temas, está del lado del intendente de Paysandú, Nicolás Olivera y no del senador nacionalista, Sebastián Da Silva. “Menos recomendaciones y más acciones que lleguen a la gente", afirmó Pereyra.