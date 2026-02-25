Hacete socio para acceder a este contenido

Aníbal Pereyra respaldó medidas de Fratti ante emergencia agropecuaria

El senador Aníbal Pereyra respaldó al ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, y apuntó contra Da Silva: “Menos recomendaciones y más acciones”.

Pereyra a Da Silva: "Más acciones".

En el marco de la emergencia agropecuaria por déficit hídrico, declarada el martes por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), el senador del Frente Amplio (FA), Aníbal Pereyra, señaló la preocupación existente en el sector productivo ante la falta de precipitaciones y sus consecuencias en el territorio.

Pereyra afirmó que estos temas "impactan en la gente”. “El productor se despierta esperando que caiga un poco de agua y ver cómo la aguada se le llena para aguantar un poco más. Luego viene todo el tema de la alimentación; son dos los temas centrales. No es para generar un clima de manija", dijo.

La emergencia agropecuaria se declaró el martes 24 de febrero por un plazo de 90 días. Rige para los departamentos de Canelones, Maldonado y Montevideo. También se alertó a las seccionales policiales de Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, Rocha, San José y Treinta y Tres.

Reducir impacto ante déficit

Por su parte, Pereyra manifestó que se intenta reducir el impacto y que el ministro del MGAP, Alfredo Fratti, está recorriendo gremiales y evaluando medidas tanto a largo como a corto plazo, por ejemplo, la asistencia de agua.

"Se actuó con la misma seriedad respecto al tema de la influenza aviar. Rápidamente se tomaron decisiones, las mismas que se tomaron hace tres años", sostuvo Pereyra.

Finalmente, declaró que él, en estos temas, está del lado del intendente de Paysandú, Nicolás Olivera y no del senador nacionalista, Sebastián Da Silva. “Menos recomendaciones y más acciones que lleguen a la gente", afirmó Pereyra.

