Cámara de Diputados de Brasil aprobó el acuerdo Mercosur-Unión Europea

"Hoy (por el miércoles) nuestra casa escribe un capítulo decisivo para nuestra inserción en el mercado global", declaró.

Preocupación en Brasil

Antes de la votación, el diputado relator del texto en la Cámara, Marcos Pereira, se reunió con el vicepresidente y ministro de Comercio e Industria, Geraldo Alckmin, al que expresó su preocupación por las salvaguardas que los países europeos colocaron en el último momento en el texto y que el sector agrícola y ganadero brasileño ve como un obstáculo a las exportaciones.

Alckmin afirmó que, en los próximos días, antes de que el texto pase a ser votado en el Senado, el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva publicará un decreto en el que se regularán las salvaguardas que servirán para proteger los intereses brasileños.

El propio Alckmin se había expresado en esta línea recientemente durante un evento del sector vinícola, uno de los segmentos productivos que más podrían verse perjudicados, por la llegada de vino más barato procedente de Francia, Italia y España, sobre todo.

Texto congelado

El Tratado de Libre Comercio entre la UE y el Mercosur , firmado el 17 de enero en Asunción tras más de 25 años de negociaciones está en etapa de ratificación en los parlamentos del bloque sudamericano, conformado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay; solo entrará en vigor una vez que sea aprobado por todos los parlamentos.

De momento, el texto está congelado, porque los parlamentarios europeos consiguieron recurrirlo al Tribunal de Justicia de la UE, lo que podría atrasar su implementación en un plazo de hasta dos años, según algunos especialistas.

