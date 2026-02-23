Hacete socio para acceder a este contenido

Cultura y espectáculos Concurso Oficial del Carnaval | Queso Magro | Los Muchachos

se va la tercera

Atención: etapa 3 del Concurso Oficial del Carnaval fue suspendida

La etapa en la que van a actuar Tabú (Revista), Queso Magro (Murga) y Los Muchachos (Parodistas) pasó para el martes 3 de marzo.

Por inclemencias climáticas, y luego de que se demorara el comienzo del primer espectáculo, la presidenta del jurado, Gabriel Barboza, resolvió la suspensión de la tercera etapa del Concurso Oficial del Carnaval. La misma se realizará el próximo martes 3 de marzo, y actuarán los siguientes conjuntos.

  • 20:30 - Tabú (Revista)
  • 21:50 - Queso Magro (Murga)
  • 23:05 - Los Muchachos (Parodistas)

Conjuntos que suben al Teatro de Verano

Tabú (Revista)

Es la campeona defensora del título en la categoría y tiene un espectáculo que va de lleno por la defensa del mismo.

Su mayor fuerte está en la cobertura de los rubros que lo hacen a la perfección y una historia oscura y dramática pero que tiene un trasfondo muy interesante.

Queso Magro (Murga)

Con su propuesta de clásico, la murga láctea cerraría su participación en el Concurso Oficial del Carnaval, buscando plasmar un espectáculo que lo deje en las posiciones altas de la categoría.

Los Muchachos (Parodistas)

No es el mejor año del conjunto de la familia Yern, que intentará cerrar el concurso con la mejor versión de un espectáculo plagado de figuras.

