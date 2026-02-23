Atención: etapa 3 del Concurso Oficial del Carnaval fue suspendida

Su mayor fuerte está en la cobertura de los rubros que lo hacen a la perfección y una historia oscura y dramática pero que tiene un trasfondo muy interesante.

Queso Magro (Murga)

Con su propuesta de clásico, la murga láctea cerraría su participación en el Concurso Oficial del Carnaval, buscando plasmar un espectáculo que lo deje en las posiciones altas de la categoría.

Los Muchachos (Parodistas)

No es el mejor año del conjunto de la familia Yern, que intentará cerrar el concurso con la mejor versión de un espectáculo plagado de figuras.