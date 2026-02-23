Por inclemencias climáticas, y luego de que se demorara el comienzo del primer espectáculo, la presidenta del jurado, Gabriel Barboza, resolvió la suspensión de la tercera etapa del Concurso Oficial del Carnaval. La misma se realizará el próximo martes 3 de marzo, y actuarán los siguientes conjuntos.
Atención: etapa 3 del Concurso Oficial del Carnaval fue suspendida
La etapa en la que van a actuar Tabú (Revista), Queso Magro (Murga) y Los Muchachos (Parodistas) pasó para el martes 3 de marzo.