Montevideo vibra con la primera edición de El Folklorazo — renovando la tradición, un festival que busca tender puentes entre la raíz del folclore uruguayo y las miradas frescas de una nueva generación de artistas. El evento que comenzó este jueves 25 y se extiende hasta el sábado 27 de setiembre en la Sala Camacuá, promete convertirse en una auténtica fiesta de identidad, canto y encuentro popular.
Hasta el sábado 27
El Folklorazo: nuevas voces para renovar la tradición
El Folklorazo propone tres días de música popular en la Sala Camacuá con artistas emergentes e invitados de lujo.