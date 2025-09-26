Hacete socio para acceder a este contenido

Cultura y espectáculos El Folklorazo | Sala Camacuá | artistas

Hasta el sábado 27

El Folklorazo: nuevas voces para renovar la tradición

El Folklorazo propone tres días de música popular en la Sala Camacuá con artistas emergentes e invitados de lujo.

Por Redacción de Caras y Caretas

Montevideo vibra con la primera edición de El Folklorazo — renovando la tradición, un festival que busca tender puentes entre la raíz del folclore uruguayo y las miradas frescas de una nueva generación de artistas. El evento que comenzó este jueves 25 y se extiende hasta el sábado 27 de setiembre en la Sala Camacuá, promete convertirse en una auténtica fiesta de identidad, canto y encuentro popular.

Artistas

En el escenario se cruzarán acentos, historias y estilos: desde la fuerza joven de Pilar Apesetche, la energía colectiva de Los Renuevos y la propuesta sensible de Lucía Aramburu, hasta la potencia vocal de Vidamí o la impronta de Pablo Santana y Juancho Rodman. Todos ellos, seleccionados como protagonistas de esta primera edición, darán vida a un festival pensado para todo público, con un clima festivo que honra la tradición pero no le teme a lo nuevo.

La grilla, además, suma invitados de lujo que hacen brillar aún más el cartel: Copla Alta acompañó la apertura, Ana Prada pondrá su sello en la segunda jornada y Anita Valiente se sumará como invitada especial, reafirmando el espíritu colectivo de esta celebración.

Cada noche tiene su propio viaje sonoro:

  • Jueves 25: Pilar Apesetche + Los Renuevos (Invitado especial: Copla Alta). *Espectáculo que abrió el festival

  • Viernes 26: Vidamí grupo vocal femenino + Pablo Santana (Invitada especial: Ana Prada).

  • Sábado 27: Lucía Aramburu + Juancho Rodman.

Las entradas están disponibles en redtickets y en más de 200 locales de Redpagos, con la posibilidad de acceder a promociones 2x1.

Con “El Folklorazo”, Montevideo abre un nuevo espacio para escuchar, compartir y, sobre todo, renovar la tradición de la canción popular uruguaya.

