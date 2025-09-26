El Folklorazo: nuevas voces para renovar la tradición

Artistas

En el escenario se cruzarán acentos, historias y estilos: desde la fuerza joven de Pilar Apesetche, la energía colectiva de Los Renuevos y la propuesta sensible de Lucía Aramburu, hasta la potencia vocal de Vidamí o la impronta de Pablo Santana y Juancho Rodman. Todos ellos, seleccionados como protagonistas de esta primera edición, darán vida a un festival pensado para todo público, con un clima festivo que honra la tradición pero no le teme a lo nuevo.