Cultura y Música: "Aguinaldo", el derecho que Seba Codoni resignifica y lo convierte en su catarsis artística

Como solista, lanzó su primer disco "Las luces de la carretera" en 2020, con producción artística de Garo Arakelian.

Su discografía incluye "Vivo en casa" en 2023, "Piso" en 2024 y este año lanzó su segundo disco solista con el sello Perro Andaluz, "Aguinaldo", con producción de Diego Cotelo y colaboraciones de artistas como Pedro Dalton.

Fotografía Pamela Da Silva

También se desempeña como guitarrista y bajista estable en las bandas que acompañan a los cantautores Walter Bordoni y Garo Arakelian.

Anteriormente, había integrado Sibyla Vaine, grupo liderado por Orlando Fernández, con el que ha recorrido escenarios en todo el país.

En 2011, como parte de la banda Ditirambo, fue galardonado con el premio Florencio Sánchez a Mejor ambientación sonora por su trabajo en la obra Pogled, dirigida por Santiago Sanguinetti.

También ha sido nominado en otras dos oportunidades a este reconocimiento y a los Premios Graffiti por su trabajo con la banda Sibyla Vaine.

Entre otros proyectos destacados, participó en "Ajonjolí", obra teatral para niños, premiada por los Fondos Concursables del MEC.

Ha trabajado como tallerista de música en educación inicial y primaria.

Y como si fuera poco recorrido para alguien tan joven y prolífico creativamente, en la actualidad se desempeña como adjunto a la dirección en el Museo Torres García.

Adentrándonos en su más reciente disco, "Aguinaldo" , éste tendrá su presentación oficial en vivo el sábado 11 de octubre en el Centro Cultural Terminal Goes a las 21 horas.

Diseño gráfico Pablo Meneses - presentación del disco en vivo

En este espectáculo, Codoni desplegará una propuesta de canción de autor que entrelaza elementos del rock, folk, indie y la música popular rioplatense.

Aguinaldo reúne composiciones personales e intimistas que abordan temas como la memoria, el paso del tiempo y la identidad.

El concierto propone una experiencia cercana, centrada en lo performático, en la palabra y en el clima de cada canción.

La presentación incluirá la interpretación íntegra del disco, así como relecturas de las canciones de su primer álbum que dialogan con el universo de Aguinaldo.

Los músicos participantes serán Diego Cotelo en clarón, teclados y programación y Martín Iglesias en guitarra eléctrica.

Nos reunimos con Seba para conocerlo mejor.

Codoni nos contó que en este segundo disco solista refleja su búsqueda interna y las transformaciones vividas durante la pandemia, abordando temas personales y sociales.

Él destacó su conexión con el teatro y su enfoque en la creación colectiva, mencionando colaboraciones con otros artistas.

La obra se caracteriza por un estilo que combina voz hablada y sonidos vocales más crudos, marcando un cambio respecto a su primer álbum.

Durante la conversación, Codoni analizó la influencia de la imagen y la popularidad en la percepción de la calidad musical actual, señalando que muchos artistas se conocen cómo se ven, se los identifica pero no se conoce su trabajo y en muchos casos eso es intencional desde una perspectiva de marketing.

Por este motivo, destacó la necesidad de rescatar obras sensibles y elaboradas en lugar de "productos" sin alma y la importancia de llegar a nuevas audiencias.

CYC:

Para tan pocos años, has participado en un montón de proyectos muy relevantes y ahora vas por la presentación de tu segundo disco solista.

Seba Codoni:

Lo que pasan es que suceden dos cosas, el disco en realidad en plataformas salió el 9 de mayo y ese mismo día hicimos un concierto de lanzamiento con Sylvia Meyer en Sala Ducon y fue como para celebrar la salida del disco en las plataformas digitales y ahora lo que vamos a hacer en el Centro Cultural Goes sería la presentación oficial y también para celebrar también la salida del disco en formato físico.

"Aguinaldo" nace de un momento particular en lo personal. Es un momento de mucho cambio, entonces creo que más allá de mi transformación como compositor sino también como persona.

La persona - y también el personaje - que busco reflejar en cada canción es atravesado por el período de la pandemia, eso fue determinante para el clima, la atmósfera musical del disco.

El mismo está muy enfocado en esa emoción relativa a todo lo que provocó la pandemia y las consecuencias que tuvo en lo laboral y que a su vez deviene en una situación social pero a la vez también es un disco introspectivo, que es - en realidad - más mi área de confort, escribir más desde la introspección, las vivencias personales, que también están reflejadas en este disco.

Por ejemplo, "Héroe Caído", es una canción que yo escribí para mi viejo porque en el 2021 tuvo un infarto grande que por suerte pudo superar e incluso después en la vida pude hasta tocarla con él pero es el miedo que había instalado la pandemia y yo estuve meses sin ver a mis padres porque mi viejo ya venía arrastrando con muchos problemas de salud y yo me acuerdo que mi pensamiento era : "si lo visito capaz le genero la muerte".

Además tuve un momento laboral de quiebre. Me quedé sin algunos trabajos y entonces pasé a una modalidad de multi empleo. Fue todo muy caótico emocionalmente.

También en lo intrafamiliar hay una canción que se llama "Qué difícil es hacer canciones", que refleja cuestiones familiares internas, privadas, que quedan silenciadas. Y después, la otra pata del disco está orientado a lo que sucedía socialmente y se refleja de forma más flagrante en " Aguinaldo" y en cuanto cuestiones estéticas, en contraposición al primer disco, que es cantado y contado desde la cercanía, en éste está la voz hablada y la voz gritada también, lo que es para mi un quiebre importante.

Fue un mecanismo para poder canalizar la bronca, gritar en mi casa, componiendo canciones, porque era lo que me quedaba, lo que podía hacer.

Entonces, el foco estaba puesto ahí, en lo creativo y luego terminé las canciones a raíz de un taller que realicé con Ruben Olivera.

Ese taller fue significativo porque Ruben nos decía que teníamos que tener una canción una vez a la semana y nos daba premisas como : "tienen que componer una canción que nazca de un gran dolor", por ejemplo, y yo estaba atravesando todo lo que pasó mi padre y de ahí surgió "Héroe Caído".

Por otro lado, "Aguinaldo", me resultó desafiante porque era una canción que tenía que componer en una sola nota y ver qué recursos salían de ahí y de esta forma es que apareció la ironía, apareció la voz hablada, apareció lo teatral, lo experimental.

Si bien yo estaba relacionado con el mundo del teatro, era a través de componer música para obras.

CYC:

En la pandemia todos sentimos ser parte de una realidad paralela y apocalíptica, como personajes de una obra. ¿También podría ser por ahí la conexión de ambos aspectos en tu nievo disco?

Seba Codoni:

Sí, fue como una novela distópica. Ahora, a la distancia, pareciera que fue algo que pasó en otro mundo.

Creo que todavía sigue incidiendo en lo que sucede en el nuevo mundo y no tiene que ver solamente con Uruguay, tiene que ver con el mundo entero. Me parece que fue un quiebre y de ahí en adelante el mundo cambió radicalmente.

CYC:

Capaz que el arranque fue por determinado conflicto social y familiar pero quizás eso te llevó hacia otros conflictos aún mucho más internos. ¿Nos podés ahondar un poquito más de la intención del disco?

Seba Codoni:

La intención del disco ,en principio, fue meramente estética porque las canciones , al igual que en el primer disco, eran con mi guitarra y mi voz. Entonces, para yo poder comunicar estilísticamente, artísticamente, lo que tenía ganas de decir, yo veía que la instrumentación no podía ser igual al primer disco. El primer disco fue solamente con Tincho (Martín Iglesias) y eran dos guitarras y dos voces, nada más.

Para "Aguinaldo", yo sentía que no era la misma introspección que yo tenía en "Las luces de la carretera" porque me sentía emocionalmente diferente y eso yo lo quería reflejar.

Instrumentalmente, sentía la necesidad de la introducción de sintetizadores y además yo antes tocaba solamente la guitarra acústica y ahora también toco la eléctrica y de una forma más agresiva.

Hay una milonga que la base está hecha totalmente con guitarras eléctricas. Aparece el viento, hay paisajes sonoros que yo tomé mismo de mi celular, hay grabaciones que tomé mientras caminaba por la calle, diversas mezclas de sonidos e intenciones.

Yo estaba absolutamente débil y vulnerable y necesitaba mostrarlo en el disco.

Creo que se trata más como de lo humanista que retrata el disco que de un el reflejo de un momento y si esas emociones emergen de un momento pero que ,en definitiva, son emociones y las emociones humanas no tienen tiempo aunque reflejen un tiempo. Cuando me pienso en ese Seba, ahora soy otro y lo que creo de ese ser que fui es que puedo sostener ese personaje porque es humano. El que canta ya no es ese que fui en ese momento o como sentía esa canción pero igual el personaje se sostiene por la emoción que transmite. Ahí también está presente la teatralidad de la que hablábamos. Para mi, el músico, el compositor, a lo largo del tiempo termina jugando con la teatralidad porque tiene que defender sus canciones a lo largo del tiempo. Creo que se trata más como de lo humanista que retrata el disco que de un el reflejo de un momento y si esas emociones emergen de un momento pero que ,en definitiva, son emociones y las emociones humanas no tienen tiempo aunque reflejen un tiempo. Cuando me pienso en ese Seba, ahora soy otro y lo que creo de ese ser que fui es que puedo sostener ese personaje porque es humano. El que canta ya no es ese que fui en ese momento o como sentía esa canción pero igual el personaje se sostiene por la emoción que transmite. Ahí también está presente la teatralidad de la que hablábamos. Para mi, el músico, el compositor, a lo largo del tiempo termina jugando con la teatralidad porque tiene que defender sus canciones a lo largo del tiempo.

Todo el mundo crece y es una persona en un periodo y después es la misma persona pero, a la vez, es otra.

Por ejemplo, Bob Dylan en su último disco retrata el momento del asesinato de Kennedy y se pone como en el cuerpo de él.

Eso me parece un universo que te permite la fantasía de poder ser quien quieras ser y transmitir un mensaje que quizás quiso decir y no pudo y lo hace a través de él. No lo sabemos.

Lo interesante de crear es que uno era una persona, ahora es otra , y si tu trabajo conecta, pasa a ser de otra más que es el público. Lo hace propio. Lo interesante de crear es que uno era una persona, ahora es otra , y si tu trabajo conecta, pasa a ser de otra más que es el público. Lo hace propio.

La forma en la que compongo la he aprendido de la gente con la que me he rodeado. Por ejemplo, Garo Arakelian a quien considero mi gran maestro en ese terreno.

Mis primeros talleres de composición fueron con él y luego terminamos haciendo un disco juntos, que fue el primero (Las Luces de la Carretera) y él tiene esa mirada de estudiar el mundo en el que estamos y de poder plasmarlo con la palabra y con la música.

Para mi eso mismo tenía Dino. Yo siento que vengo como de ese mundo.

Creo que lo más importante que despierta la sensibilidad de cualquier individuo es la curiosidad. Creo que lo más importante que despierta la sensibilidad de cualquier individuo es la curiosidad.

Sin dudas estamos ante un artista joven con un aura filosófica e introspectiva donde la realidad - tanto propia como la del contexto que lo rodea como parte de una sociedad - no le es ajena.

Celebro esta juventud que rescata la rebeldía propia de los años y lo canaliza construyendo y haciéndonos reflexionar a todos.

"Aguinaldo" no es cualquier nombre, ya en sí lo podemos asociar con un importante derecho laboral y social pero también invoca una historia que va más allá de lo pragmático.

El álbum tiene los siguientes créditos:

Seba Codoni: voz, guitarra acústica y eléctrica, teclado, bajo

Diego Cotelo: guitarra acústica y eléctrica, clarón, percusión, programación, teclado, coros

Martín Iglesias: guitarra eléctrica, coros

Juan Manuel Cayota: batería

Elena Ciavaglia: voz en "Décima de la paloma" y "Testigo", coros en "Héroe Caído”

Pedro Dalton: voz en "Piso"

Producción Ejecutiva: Ángel Atienza

Arte de tapa: Fernando Henry

Fotografía: Pamela Da Silva

Diseño gráfico: Pablo Meneses

Prensa: Patricia Turnes

La cita en vivo de la presentación de "Aguinaldo" es el 11 de octubre en Centro Cultural Goes y las entradas están en este link nombre que ya en sí hace referencia a un derecho laboral y social pero también a una historia que va más allá de lo pragmático.