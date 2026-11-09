Giménez: "Forlán es más cercano pero no venimos a comer asado a la selección"

El capitán celeste hizo una autocrítica ante la pérdida de “calor” por parte de la gente de Uruguay respecto a la selección, al entender que “es culpa nuestra por los resultados que hemos tenido”.

La llegada de Forlán

José María Giménez hizo referencia a la nueva etapa de la selección uruguaya tras la salida de Marcelo Bielsa y la llegada de Diego Forlán como entrenador principal. Sobre todo lo que se habló tras el Mundial, fue contundente al catalogarlo como “una película que es lo que más vende y la gente quiere escuchar”.

“Nosotros que vivimos la interna y sabemos lo que pasó y cómo vivimos la situación estando ahí, nos lo quedamos para dentro”, amplió.

Sobre la relación con Bielsa, confesó que por momentos se sintieron “incómodos” pero porque “no se daban” los resultados. "Forlán es muy allegado a nosotros, es más cercano y es una realidad. No le vamos a escapar a eso y se agradece”, afirmó.

“No venimos a la selección a comer asados y a hacer amigos, venimos a competir y a dejar a Uruguay donde merece estar. Venimos a trabajar para representar a Uruguay. Obviamente queremos crecer a partir de una convivencia linda y sana pero lo importante es trabajar mucho”.

A Maldonado para no dividir

Uruguay se va a estar enfrentando a República Dominicana en nuestro país y pese a que se manejó la posibilidad de jugarlo en alguno de los estadios de los grandes, finalmente se decidió fijar el Campus de Maldonado.

“Los jugadores decidimos que queríamos jugar un partido en Uruguay. Queríamos jugar acá para acercarnos a la gente. Por eso tampoco quisimos jugar en los estadios de los grandes porque la Selección es de todos”, aseguró Giménez.