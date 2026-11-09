Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Giménez | selección uruguaya |

Giménez: "Forlán es más cercano pero no venimos a comer asado a la selección"

El capitán de la selección reveló que jugar en Maldonado fue decisión de los jugadores quienes no "querían dividir" usando el estadio de uno de los grandes.

José María Giménez habló sobre la llegada de Forlán a la selección.

José María Giménez habló sobre la llegada de Forlán a la selección.

 @Uruguay
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

“La última vez que estuvimos acá vinimos con una ilusión tremenda, no estuvimos a la altura de la Copa del Mundo. Lo lamentamos muchísimo, tenemos las ganas de revertir todo eso”, manifestó el zaguero quien agregó el “dolor” que tienen por la actuación en el Mundial.

“Tenemos que estar fuertes, revertir la situación y ser responsables de lo que sucedió, asumir la responsabilidad y encarar lo que viene de la mejor manera”, amplió. Giménez además se mostró molesto con que “mencionen” a sus compañeros de la selección porque ellos eran “los primeros que queríamos revertir la situación, somos los que representamos al país”.

El capitán celeste hizo una autocrítica ante la pérdida de “calor” por parte de la gente de Uruguay respecto a la selección, al entender que “es culpa nuestra por los resultados que hemos tenido”.

La llegada de Forlán

José María Giménez hizo referencia a la nueva etapa de la selección uruguaya tras la salida de Marcelo Bielsa y la llegada de Diego Forlán como entrenador principal. Sobre todo lo que se habló tras el Mundial, fue contundente al catalogarlo como “una película que es lo que más vende y la gente quiere escuchar”.

“Nosotros que vivimos la interna y sabemos lo que pasó y cómo vivimos la situación estando ahí, nos lo quedamos para dentro”, amplió.

Sobre la relación con Bielsa, confesó que por momentos se sintieron “incómodos” pero porque “no se daban” los resultados. "Forlán es muy allegado a nosotros, es más cercano y es una realidad. No le vamos a escapar a eso y se agradece”, afirmó.

No venimos a la selección a comer asados y a hacer amigos, venimos a competir y a dejar a Uruguay donde merece estar. Venimos a trabajar para representar a Uruguay. Obviamente queremos crecer a partir de una convivencia linda y sana pero lo importante es trabajar mucho”.

A Maldonado para no dividir

Uruguay se va a estar enfrentando a República Dominicana en nuestro país y pese a que se manejó la posibilidad de jugarlo en alguno de los estadios de los grandes, finalmente se decidió fijar el Campus de Maldonado.

Los jugadores decidimos que queríamos jugar un partido en Uruguay. Queríamos jugar acá para acercarnos a la gente. Por eso tampoco quisimos jugar en los estadios de los grandes porque la Selección es de todos”, aseguró Giménez.

Temas

Te puede interesar