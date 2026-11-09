Aumentar los salarios de los trabajadores en relación al PBI "implica disminuir la renta del capital", señaló académica

Pero primero ¿de qué trata el informe del PIT-CNT?

“La masa salarial se define como la totalidad de los ingresos que genera en la economía el trabajo asalariado, tanto del sector público como del privado”, comienza el informe. Es decir se refiere a los ingresos que generan los trabajadores en relación de dependencia formal, y no contempla a otros trabajadores ocupados, como los informales o los independientes (cuentapropistas).

La variación en el tiempo de la masa salarial “se explica por cambios en la cantidad de trabajadores asalariados, en las horas de trabajo y en el nivel de salarios”, explican. En Uruguay desde 1998 (fecha vinculada al inicio del proceso de crisis económica que explota en 2002) “la cantidad de trabajadores asalariados ha aumentado mientras que las horas trabajadas han disminuido”, analizaron. Entre tanto “el salario real se ha incrementado más allá de sus variaciones”, complementaron.

La cantidad de trabajadores asalariados pasó de unos 970.000 en 1998 a 1.250.000 en 2025, representando un incremento de 29%, alcanzando el mismo nivel de 2014, que es el máximo registro del período.

Entre tanto, el promedio de horas de trabajo se redujo sostenidamente, pasó de unas 42 horas semanales en 1998 a alrededor de 38 en 2025. Al integrar ambos parámetros calcularon la cantidad de horas de trabajo asalariado en toda la economía nacional, que registró un aumento del 17% en todo el período.

A su vez el Índice Medio de Salario Real (IMSR) se consolidó un 32% por encima del nivel de 1998, alcanzando el valor máximo en 2025. Este indicador permite analizar la evolución del poder de compra de los salarios de los trabajadores de todo el país, al descontar la inflación de la evolución promedio de los salarios de los trabajadores dependientes.

Combinando la cantidad de horas de trabajo asalariado y el IMSR el Instituto Cuesta Duarte construyó un Índice de Masa Salarial que en 2025 se ubicó 54% por encima de su nivel de 1998 y alcanzó su máximo valor del período evaluado.

“El incremento de la masa salarial en 2025, impulsado por el aumento en la cantidad de trabajadores asalariados y por el aumento del IMSR, fue inferior al crecimiento del PIB”, describen. Aún así “se espera que en 2026 la participación de la masa salarial en el PIB aumente levemente”, sostuvieron.

En cuanto al análisis histórico “en 2025 la representación de la masa salarial en el PIB representó 40,7% (un valor similar al de 2019, previo a la pandemia) y se ubicó 12% por debajo del nivel de 1998.

En la presentación de la investigación el director del Instituto, Milton Castellano, planteó “la necesidad de incorporar indicadores de distribución de la riqueza y desigualdad a la negociación colectiva, más allá de la evolución de los salarios frente a la inflación”, señala el portal del PIT-CNT.

La Economía Laboral en la Academia

Estimar el peso de la masa salarial en el PBI “es complejo, antes las Cuentas Nacionales” del Banco Central publicaban hace muchos años “un indicador” pero actualmente “hay que aproximarse con distintas metodologías a ver el peso conjunto de los salarios, que es lo que muestra el Cuesta Duarte”, explicó Carrasco.

Del cálculo de la masa salarial de los trabajadores se excluye a los cuentapropistas porque “de la inversión que requiere el negocio, una parte del retorno pertenece a lo que genera el capital y otra parte a lo que genera el trabajo, y es difícil diferenciar dónde empieza una y termina la otra”, aclaró la economista.

“Las pautas de la negociación han variado mucho, pero por lo general tienen un componente de incremento real más allá de la inflación”, detalló. “Se discute mucho si tendrían que atarse a un incremento de la productividad”, comentó.

“De alguna manera si los salarios se mueven solo en función de la inversión y productividad, la meta sería mantener la participación en el PIB”, expresó. “Si no hay otros cambios en las variables, como el nivel de empleo”, matizó.

“Las pautas en Uruguay han tenido un incremento, por un componente adicional de incremento real, no específicamente relacionado a la productividad”, evaluó. “En realidad no hay información para poder generar un indicador que mida esa productividad laboral correctamente”, ahondó. Eso implicaría “tener toda la información, en algún centro de información que recabe esos datos y genere información para la negociación”, analizó.

“La negociación colectiva en Uruguay se hace en base a información generada de distintos espacios, el ministerio aporta alguna información, el Cuesta Duarte genera su información”, detalló. “Pero es todo muy a nivel agregado y general, salvo en los casos en que las empresas se ven obligadas a mostrar su información para los descuelgues”, describió. “No siempre hay voluntad de generar información que permita medir la productividad”, apuntó.

“Cuando se ha intentado en algunas rondas, se han hecho indicadores demasiado gruesos que no fueron muy utilizados en la negociación”, lamentó. “Tenían más que ver con el crecimiento de los sectores donde esas mesas de negociación formaban parte”, comentó.

“No tenemos en Uruguay un centro de información para la negociación, siendo un aspecto tan importante del proceso de determinación de salarios y de ingresos de la economía en general”, cuestionó. “No sé si sería deseable tener una meta de negociación colectiva asociada al crecimiento de la masa salarial porque a priori me resulta difícil de instrumentar”, reflexionó Carrasco.

“En Portugal hubo en la negociación criterios de la pauta salarial que se proponían que la masa salarial creciera y eso implicaba indicadores de inflación y productividad”, acotó. Eso sería muy parecido al componente que en las pautas iniciales” del retorno de la negociación en Uruguay “se llamó de recuperación”, comparó. “Lo que se decía en la reinstalación de la negociación colectiva era que los salarios crecieran un poco más por todo lo que habían perdido previamente en términos reales”, recordó.

“Luego las pautas se fueron queriendo incorporar que había que mantener y quizás aumentar un poco el salario real, dependiendo del crecimiento de los sectores, del crecimiento de las ventas, y eso trató de aproximarse a la productividad”, reseñó.

“En las últimas pautas se trata de sacar un poco la inflación y hablan de aumentos en términos nominales, manteniendo el criterio de que las pautas impliquen un mayor incremento para los salarios más bajos, lo cual parece razonable”, dijo. “Pero con unas franjas que habrá que ver al final del período que terminan mostrando”, advirtió.

¿Cómo implementar cambios a la negociación colectiva?

“Para poder incorporar una pauta uno tiene que tener una meta, y acordarla”, destacó la economista. “La meta puede ser volver a la participación de la masa salarial en el PBI del año 98, por sus valores altos, y adoptar medidas para acercarse a esa meta, como incorporar un correctivo”, reflexionó.

“Lo mejor sería fijar el resto de los componentes de la pauta salarial en función de niveles de productividad, como se hace en lugares donde la negociación está muy desarrollada”, resaltó. Pero para tener esos indicadores de productividad “que a veces se ven como mala palabra, hay que tener mucha transparencia en la situación económica de las empresas”, enfatizó. Para ello hace falta “que haya un lugar donde se centralicen los datos y se puedan hacer mediciones correctas”, aclaró.

Otro mecanismo posible es el que se aplica por ejemplo en grandes empresas alemanas donde “los trabajadores participan en los directorios de las empresas y tienen acceso directo a la información”, expresó. “Igualmente eso ya sería de un estadio superior”, manifestó.

“En términos de negociación colectiva, lo mejor es que los incrementos de productividad no se den a nivel de las distintas empresas, porque ahí de alguna manera la capacidad de negociación de los trabajadores se reduce”, evaluó. Las pautas sectoriales “aumentan la participación y generan niveles salariales más razonables”, acotó. “Obviamente aumentar la participación implica disminuir la renta del capital”, reconoció.

“Hay muchos elementos en el medio que hacen que esta relación haya tendido a bajar en muchas economías desarrolladas con negociación colectiva, y sin negociación colectiva, por ejemplo el conjunto de cambios tecnológicos”, evaluó.

“Parece razonable no solo mirar cómo se distribuyen los ingresos entre los trabajadores, sino cuánto se distribuye entre los trabajadores y el capital, que repercute de alguna manera en lo primero”, argumentó.

“Si bien hay poca la literatura académica, es importante que nosotros tengamos una cobertura muy alta de la negociación colectiva, porque no necesitamos estar afiliados a ningún sindicato para que nos alcance”, opinó. Esto tiene “un efecto positivo en mantener o incrementar la participación de la masa salarial en el PBI”, evaluó.

Diferentes caminos

Otro mecanismo para ampliar el peso de la masa salarial en el PBI es “ampliar la negociación colectiva a otros sectores no asalariados, hay formas para esto en otros países”, apuntó. “Nosotros tenemos un conjunto de trabajadores independientes que muchas veces hacen el mismo trabajo que un trabajador asalariado, solo que simplemente tienen una unipersonal porque se lo requiere para que trabajen”, agregó.

“Esos trabajadores, salvo algunas situaciones, no están alcanzados directamente por la negociación colectiva ni están representados en todas sus dimensiones en la negociación”, añadió.

“Reconocer que algunos son trabajadores falsamente independientes, y no solo es el caso de los delivery, sino que hay un conjunto de trabajadores que están en esa situación aumentaría la cobertura y traería un posible efecto positivo sobre el peso de la masa salarial en el PBI”, sintetizó.

Conclusiones sindicales

Este tipo de estudios se inscribe en el análisis de “la distribución funcional de los ingresos” que hace referencia sobre “la participación de la masa salarial en el PBI y su evolución en el tiempo”, lo que revela “una mirada complementaria a los análisis que se han centrado en la distribución personal de los ingresos”, valora el Cuesta Duarte.

“Tanto la distribución personal como la funcional reflejan el grado de equidad en torno al reparto de los ingresos generados en un país”, ahondan. “La evidencia internacional muestra que ambas dimensiones están vinculadas: los países con mejores indicadores de distribución personal suelen tener un mayor peso de la masa salarial en el ingreso total”, evalúan.

“Además, estos indicadores se correlacionan positivamente con el ingreso per cápita, en el sentido de que los países con mayores niveles de ingreso presentan menores niveles de desigualdad en ambas dimensiones”, resumen.