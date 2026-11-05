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Cultura y espectáculos Politeama | noviembre |

TEATRO, EDUCACIÓN Y HUMOR

El Politeama abre su cartelera de noviembre con teatro, murga y stand up

El Complejo Cultural Politeama lanzó su cartelera de noviembre, y la primera semana del mes reúne tres propuestas de perfiles muy distintos.

CAMINO A ITACA
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Por Redacción de Caras y Caretas

La programación de noviembre en el Politeama da inicio este jueves 5, con Una noche de teatro del Área de Formación Cultural. El viernes 6, con entrada libre, el cierre de Camino a Ítaca, proyecto educativo desarrollado en la Unidad N.º 7 de Canelones. Y para cerrar el fin de semana, el sábado 7, Fede Cyrulnik presenta su nuevo unipersonal de stand up.

Camino a Ítaca: la palabra como puente hacia el afuera

Enmarcado en el Programa Nacional de Educación en Cárceles del Ministerio de Educación y Cultura, el proyecto propuso un recorrido creativo a partir del mito de Odiseo y las criaturas mitológicas. Durante una primera etapa, los participantes reflexionaron sobre estas historias y crearon colectivamente una canción para conjurar el canto de las sirenas y encontrar el camino de regreso a casa.

Posteriormente, la iniciativa incorporó un intercambio epistolar con personas del afuera. A través de cartas, los participantes compartieron reflexiones sobre Ítaca, Odiseo y las sirenas, vinculando los relatos mitológicos con sus propias experiencias y formas de transitar el mundo.

La propuesta se convirtió así en un espacio de creación y encuentro, donde la literatura y la música funcionaron como herramientas para expresar vivencias y construir vínculos. La jornada contará además con la participación de una murga invitada, dirigida por Pablo Riquero.

Fede Cyrulnik llega con su nuevo espectáculo de stand up

En esta propuesta, los signos del zodíaco, las situaciones cotidianas y las historias personales del artista se combinan para construir una noche de humor en la que el público también podrá reconocerse. Las entradas están disponibles a través de Tickantel.

Las actividades se desarrollarán en el Complejo Cultural Politeama, ubicado en Tomás Berreta 312, ciudad de Canelones. Para conocer más sobre la programación y recibir información, se puede contactar al WhatsApp 092 253 382 o seguir la cuenta @ccpoliteama en Instagram.

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