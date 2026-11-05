La programación de noviembre en el Politeama da inicio este jueves 5, con Una noche de teatro del Área de Formación Cultural. El viernes 6, con entrada libre, el cierre de Camino a Ítaca, proyecto educativo desarrollado en la Unidad N.º 7 de Canelones. Y para cerrar el fin de semana, el sábado 7, Fede Cyrulnik presenta su nuevo unipersonal de stand up.
TEATRO, EDUCACIÓN Y HUMOR
El Politeama abre su cartelera de noviembre con teatro, murga y stand up
El Complejo Cultural Politeama lanzó su cartelera de noviembre, y la primera semana del mes reúne tres propuestas de perfiles muy distintos.