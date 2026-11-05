El Politeama abre su cartelera de noviembre con teatro, murga y stand up

La propuesta se convirtió así en un espacio de creación y encuentro, donde la literatura y la música funcionaron como herramientas para expresar vivencias y construir vínculos. La jornada contará además con la participación de una murga invitada, dirigida por Pablo Riquero.

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En esta propuesta, los signos del zodíaco, las situaciones cotidianas y las historias personales del artista se combinan para construir una noche de humor en la que el público también podrá reconocerse. Las entradas están disponibles a través de Tickantel.

Las actividades se desarrollarán en el Complejo Cultural Politeama, ubicado en Tomás Berreta 312, ciudad de Canelones. Para conocer más sobre la programación y recibir información, se puede contactar al WhatsApp 092 253 382 o seguir la cuenta @ccpoliteama en Instagram.