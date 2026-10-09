El Centro Educativo Rural de San Jacinto albergará a fin de mes la novena edición de la Fiesta de la Chacra, un encuentro dedicado a las tradiciones y producción del campo canario. La actividad se desarrollará a lo largo del fin de semana del sábado 31 de octubre y el domingo 1.º de noviembre.
Patrimonio Canario
Fiesta de la Chacra 2026: tradición, cultura y diversos espectáculos artísticos
La Fiesta de la Chacra es un evento familiar que se realiza en Canelones y busca poner en valor las raíces culturales del campo canario. Habrá música, danza, poesía, gastronomía y más.