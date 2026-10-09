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Cultura y espectáculos chacra | Canelones | artistas

Patrimonio Canario

Fiesta de la Chacra 2026: tradición, cultura y diversos espectáculos artísticos

La Fiesta de la Chacra es un evento familiar que se realiza en Canelones y busca poner en valor las raíces culturales del campo canario. Habrá música, danza, poesía, gastronomía y más.

Fiesta de la Chacra en Canelones.

Fiesta de la Chacra en Canelones.

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Por Redacción Caras y Caretas

El Centro Educativo Rural de San Jacinto albergará a fin de mes la novena edición de la Fiesta de la Chacra, un encuentro dedicado a las tradiciones y producción del campo canario. La actividad se desarrollará a lo largo del fin de semana del sábado 31 de octubre y el domingo 1.º de noviembre.

El predio contará con los tradicionales puestos y aparcerías a cargo de las comisiones de fomento rural del departamento, donde los asistentes podrán acceder a propuestas gastronómicas y muestras de costumbres locales.

Quienes asistan a este tradicional evento podrán disfrutar de música, danza, poesía, tradición y distintas expresiones vinculadas a la vida y la cultura de la chacra.

Tres escenarios y diversidad de artistas

La oferta artística estará distribuida en tres escenarios de forma simultánea durante ambas jornadas. En el escenario Abel Soria, el sábado, actuarán Sin Aprontes, Numa Moraes, Guadalupe Romero y Matías Valdez, con el cierre a cargo de La Misma Cuadra. El domingo la grilla incluye a Natalia Tejera, Gauchos de la Cumbia, Santa Rita y la dupla Larbanois & Carrero.

En el escenario Poetas de la Chacra, durante el primer día se presentarán Metaruido, Carolina González, Cuarteto Yaguareté, Guille González Battó y Che Papusa. La jornada dominical tendrá sobre el escenario a Pablo Altesor, Raíz de Ceibo, Maité Gadea, Totino Vesi y a la payadora Jesica Sosa.

El Escenario de Danza recibirá el día sábado las presentaciones de Estampas Criollas, Rumbo Norte y Aborigen, mientras que el domingo subirán a escena Cuatro Rumbos, Raíces Unidas, el Ballet Departamental y Weisman Sánchez Galarza.

El evento reúne cada año a vecinos, familias y visitantes en una convocatoria orientada a revalorizar la cultura rural y el patrimonio histórico del territorio canario.

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