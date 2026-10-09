Fiesta de la Chacra 2026: tradición, cultura y diversos espectáculos artísticos

Intendencia de Canelones

Tres escenarios y diversidad de artistas

La oferta artística estará distribuida en tres escenarios de forma simultánea durante ambas jornadas. En el escenario Abel Soria, el sábado, actuarán Sin Aprontes, Numa Moraes, Guadalupe Romero y Matías Valdez, con el cierre a cargo de La Misma Cuadra. El domingo la grilla incluye a Natalia Tejera, Gauchos de la Cumbia, Santa Rita y la dupla Larbanois & Carrero.

En el escenario Poetas de la Chacra, durante el primer día se presentarán Metaruido, Carolina González, Cuarteto Yaguareté, Guille González Battó y Che Papusa. La jornada dominical tendrá sobre el escenario a Pablo Altesor, Raíz de Ceibo, Maité Gadea, Totino Vesi y a la payadora Jesica Sosa.

El Escenario de Danza recibirá el día sábado las presentaciones de Estampas Criollas, Rumbo Norte y Aborigen, mientras que el domingo subirán a escena Cuatro Rumbos, Raíces Unidas, el Ballet Departamental y Weisman Sánchez Galarza.

El evento reúne cada año a vecinos, familias y visitantes en una convocatoria orientada a revalorizar la cultura rural y el patrimonio histórico del territorio canario.