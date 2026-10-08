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Cultura y espectáculos Armandinho | Sala del Museo | reggae

Música boa

Armandinho vuelve a Montevideo con canciones que cruzan generaciones

El músico brasileño se presentará el sábado 10 de octubre en la Sala del Museo, en un encuentro que recorrerá su particular mezcla de reggae, pop, rock y canciones de espíritu veraniego.

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Por Redacción de Caras y Caretas

Armandinho regresa a Montevideo para reencontrarse con el público uruguayo este sábado 10 de octubre en la Sala del Museo. El concierto propone un recorrido por una trayectoria construida alrededor de canciones que encontraron en el reggae, el pop y el rock una forma de hablar sobre el amor, la libertad, los vínculos y los pequeños momentos de la vida cotidiana.

Con más de dos décadas de carrera, el músico nacido en Porto Alegre se consolidó como una de las figuras más reconocibles de la escena brasileña vinculada al reggae y al pop. Su repertorio, marcado por melodías accesibles y una sonoridad asociada al mar y al verano, incluye canciones como “Desenho de Deus”, “Outra Vida”, “Casinha” y “Ana Lua”, que con el tiempo trascendieron las fronteras de Brasil.

Una música que encontró su propio territorio

La propuesta de Armandinho se caracteriza por combinar géneros sin quedar completamente dentro de ninguno de ellos. El reggae funciona como uno de sus principales puntos de partida, pero convive con elementos del rock, el pop y el surf rock, en una identidad sonora que privilegia las melodías y la cercanía con quienes escuchan.

En Montevideo, el artista llegará acompañado por su banda para una presentación que recuperará parte de ese repertorio construido durante años de escenarios y giras. Será también una oportunidad para volver sobre canciones que forman parte del imaginario musical de distintas generaciones y que mantienen vigente su capacidad de conectar desde la sencillez.

Las entradas están en venta en Redtickets.

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