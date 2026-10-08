Armandinho regresa a Montevideo para reencontrarse con el público uruguayo este sábado 10 de octubre en la Sala del Museo. El concierto propone un recorrido por una trayectoria construida alrededor de canciones que encontraron en el reggae, el pop y el rock una forma de hablar sobre el amor, la libertad, los vínculos y los pequeños momentos de la vida cotidiana.
Música boa
Armandinho vuelve a Montevideo con canciones que cruzan generaciones
El músico brasileño se presentará el sábado 10 de octubre en la Sala del Museo, en un encuentro que recorrerá su particular mezcla de reggae, pop, rock y canciones de espíritu veraniego.