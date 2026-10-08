Armandinho vuelve a Montevideo con canciones que cruzan generaciones

Con más de dos décadas de carrera, el músico nacido en Porto Alegre se consolidó como una de las figuras más reconocibles de la escena brasileña vinculada al reggae y al pop. Su repertorio, marcado por melodías accesibles y una sonoridad asociada al mar y al verano, incluye canciones como “Desenho de Deus”, “Outra Vida”, “Casinha” y “Ana Lua”, que con el tiempo trascendieron las fronteras de Brasil.