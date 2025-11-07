Guadalupe Calzada y Ju de Arteaga presentan sus lanzamientos en Sala Corchea

El álbum reúne 13 canciones atravesadas por la riqueza de la música popular del Río de la Plata, con sonoridades que dialogan entre el candombe, el folclore, el rock y la fusión, tejiendo un paisaje donde conviven la claridad y la penumbra, la fragilidad y la fuerza.

A lo largo de su carrera, Calzada se ha presentado en escenarios emblemáticos como el Teatro Solís (Zavala Muniz), la Sala Zitarrosa y el Sodre, y ha compartido música con artistas de la talla de Laura Canoura, Viviana Ruiz y Toto Méndez, además de haber abierto los conciertos de Susana Baca y Lucía Ferreira.

Guadalupe-Calzada

Ju de Arteaga: el cruce entre lo sonoro y lo visual

Con apenas 22 años, Ju de Arteaga se perfila como una artista interdisciplinaria que combina música y artes visuales. Autodidacta en la guitarra desde los quince, su propuesta estética se mueve entre el indie alternativo, el folk contemporáneo y el pop, explorando climas íntimos y poéticos.

Su sencillo Manos de gorrión, editado el 30 de octubre por el sello Bizarro, marca el inicio de una nueva etapa, acompañada por Felipe Varesi, Martina Portella y Peruchi. Además de su trabajo musical, De Arteaga estudia la Licenciatura en Artes Visuales, donde desarrolla una práctica que entrelaza lo visual y lo sonoro para abordar temas como la identidad femenina, la cotidianidad y los vínculos afectivos.

Para ella, la música es “un espacio de juego, exploración y disfrute”, donde el proceso creativo se nutre del error, la espontaneidad y el humor.

Ju de Arteaga

Una noche de estreno y encuentro

El concierto en Sala Corchea no solo celebra el lanzamiento de dos proyectos artísticos, sino también el encuentro de dos generaciones de creadoras que representan la diversidad y vitalidad de la nueva canción uruguaya.

Las entradas están disponibles a través de Entradas Fans.