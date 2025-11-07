Guadalupe Calzada y Ju de Arteaga presentan sus lanzamientos en Sala Corchea

La escena musical uruguaya se renueva con fuerza femenina y talento emergente. Este domingo, Guadalupe Calzada y Ju de Arteaga se presentan en la Sala Corchea para compartir escenario y celebrar un doble lanzamiento que marca un punto de inflexión en sus trayectorias: la presentación del disco Abrir de Calzada y el debut en vivo de las primeras canciones de De Arteaga.
Ambas artistas fueron seleccionadas entre más de 250 propuestas del concurso de artistas inéditos del Festival Canciones de Otoño, una iniciativa que impulsa la creación autoral local. Tras una final que reunió cinco proyectos destacados, Calzada obtuvo el primer premio, que incluía la grabación y edición de su primer álbum bajo el sello Bizarro; mientras que De Arteaga alcanzó el segundo puesto, recibiendo la producción de sus primeros sencillos.
Guadalupe Calzada: la madurez de la canción popular
Compositora, guitarrista, arregladora y directora de coros, Guadalupe Calzada se ha formado en la Facultad de Artes y con diversos referentes de la música popular. Su disco Abrir, editado por Bizarro en setiembre, condensa años de búsqueda creativa y un recorrido que la consolida como una de las voces más prometedoras de la canción uruguaya contemporánea.
El álbum reúne 13 canciones atravesadas por la riqueza de la música popular del Río de la Plata, con sonoridades que dialogan entre el candombe, el folclore, el rock y la fusión, tejiendo un paisaje donde conviven la claridad y la penumbra, la fragilidad y la fuerza.
A lo largo de su carrera, Calzada se ha presentado en escenarios emblemáticos como el Teatro Solís (Zavala Muniz), la Sala Zitarrosa y el Sodre, y ha compartido música con artistas de la talla de Laura Canoura, Viviana Ruiz y Toto Méndez, además de haber abierto los conciertos de Susana Baca y Lucía Ferreira.
Ju de Arteaga: el cruce entre lo sonoro y lo visual
Con apenas 22 años, Ju de Arteaga se perfila como una artista interdisciplinaria que combina música y artes visuales. Autodidacta en la guitarra desde los quince, su propuesta estética se mueve entre el indie alternativo, el folk contemporáneo y el pop, explorando climas íntimos y poéticos.
Su sencillo Manos de gorrión, editado el 30 de octubre por el sello Bizarro, marca el inicio de una nueva etapa, acompañada por Felipe Varesi, Martina Portella y Peruchi. Además de su trabajo musical, De Arteaga estudia la Licenciatura en Artes Visuales, donde desarrolla una práctica que entrelaza lo visual y lo sonoro para abordar temas como la identidad femenina, la cotidianidad y los vínculos afectivos.
Para ella, la música es “un espacio de juego, exploración y disfrute”, donde el proceso creativo se nutre del error, la espontaneidad y el humor.
Una noche de estreno y encuentro
El concierto en Sala Corchea no solo celebra el lanzamiento de dos proyectos artísticos, sino también el encuentro de dos generaciones de creadoras que representan la diversidad y vitalidad de la nueva canción uruguaya.