Cuando el sur se vuelve música. Festival Música al Sur en la Sala Camacuá

La guitarra que aprendió a hablar con el río

Nicolás Ibarburu no busca deslumbrar: busca decir. Hay en su manera de tocar algo profundamente narrativo, como si cada acorde trajera consigo fragmentos de costa, viento salino, rutas vacías, tambores lejanos y noches interminables de canción compartida. Escucharlo es entrar en una geografía emocional donde conviven el candombe, el jazz, el rock, la música popular uruguaya y una sensibilidad compositiva que jamás pierde humanidad.

Desde hace años, Ibarburu ocupa un lugar esencial dentro de la música uruguaya. No solamente por su virtuosismo —que lo tiene— sino por una cualidad mucho más rara: la capacidad de emocionar sin exageraciones. Sus arreglos tienen la precisión de quien entiende que la música no necesita gritar para permanecer.

Embed

En un tiempo saturado de estridencias, su obra elige otro camino: el de la sutileza. Y justamente allí encuentra su fuerza.

Carlos Aguirre o el arte de la delicadeza

Desde Argentina llega Carlos Aguirre, pero también llega el litoral entero.

Llega el rumor de los árboles inclinados sobre el Paraná, la contemplación del agua quieta, la canción entendida como refugio y ceremonia. Pianista, compositor y figura imprescindible de la música argentina contemporánea, Aguirre ha construido una obra donde el folclore dialoga con el jazz, la música de cámara y el silencio.

Porque sí: en su música el silencio también compone.

Hay artistas que parecen tocar hacia afuera y otros que invitan a mirar hacia adentro. Aguirre pertenece a estos últimos. Sus composiciones poseen una belleza serena, una espiritualidad discreta que transforma cada melodía en un espacio de contemplación. Nada sobra. Nada corre. Todo respira.

Embed

Escucharlo es recordar que la música todavía puede ser un lugar para quedarse quietos.

Dos orillas, una misma sensibilidad

El encuentro entre Nicolás Ibarburu y Carlos Aguirre tiene algo de conversación largamente esperada. Dos músicos que jamás necesitaron ocupar el centro del ruido para convertirse en referentes. Dos artistas que construyeron caminos propios desde la honestidad estética y la búsqueda permanente.

No será solamente un concierto: será un diálogo entre dos maneras profundamente rioplatenses de entender la música.

En ambos habita una misma idea del arte: la canción como territorio sensible, la armonía como espacio de exploración, la belleza como acto cotidiano. Sus universos sonoros no se parecen por casualidad; nacen de geografías hermanas, de ríos compartidos, de una melancolía luminosa que atraviesa toda la cultura del sur.

Quizás por eso esta presentación despierte tanta expectativa. Porque hay encuentros musicales que funcionan como eventos y otros que se sienten como acontecimientos emocionales.

También hay algo profundamente simbólico en que todo esto ocurra en la Sala Camacuá

Durante estos diez años de reapertura, la sala se convirtió en mucho más que un espacio cultural: pasó a ser un refugio para la música hecha con tiempo, riesgo y sensibilidad. Un lugar donde todavía es posible escuchar un recital sin la ansiedad del consumo inmediato. Donde el público asiste a vivir una experiencia y no solamente a ocupar una noche.

El trabajo impulsado junto al músico, productor y gestor cultural David Chorne reafirma precisamente esa identidad. Este festival no busca acumular nombres: busca construir una narrativa artística. Una curaduría donde confluyen tradición popular, jazz, música culta y canción rioplatense con una identidad profundamente regional.

La apertura del domingo, a cargo de Cecilia de los Santos y Juan Manuel Colombo, completará una velada pensada para quienes todavía creen en la música como experiencia colectiva y transformadora.

Una noche para recordar que la belleza existe

Quizás de eso se trate finalmente este festival.

De recordarnos que todavía existen artistas capaces de tocar una nota y detener el tiempo. Músicos que entienden la canción como una forma de verdad. Creadores que no trabajan para el algoritmo sino para la emoción humana.

En medio de un mundo acelerado, el encuentro entre Nicolás Ibarburu y Carlos Aguirre aparece como una invitación a volver a escuchar despacio. A permitir que la música vuelva a ocupar ese lugar esencial donde las palabras ya no alcanzan.

Y tal vez sea justamente ahí —en esa pausa compartida, en esa belleza mínima e irrepetible— donde el sur vuelve a sonar más fuerte que nunca.

Aún quedan algunas entradas disponibles y las podés conseguir en este link.