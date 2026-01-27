Hacete socio para acceder a este contenido

Cultura y espectáculos Uruguay | streaming | HBO MAX

Streaming

HBO Max aumentó el precio de sus planes en Uruguay: ¿Cuánto comenzará a costar?

El gigante del streaming HBO Max anunció un cambio en el precio de la suscripción en el país a partir del próximo 26 de febrero.

Por Redacción Caras y Caretas

HBO Max, plataforma de streaming perteneciente a la popular cadena de televisión estadounidense HBO, anunció este martes en un mensaje a sus usuarios en Uruguay un aumento en el precio de la suscripción en el país.

"A partir del 26 de febrero de 2026 o en la próxima facturación anual posterior a esa fecha, el precio de tu suscripción al plan Estándar Anual en cuotas de HBO Max cambiará a $319/año UYU, impuestos aplicables incluidos", dice el mensaje enviado a los suscriptores en Uruguay.

Aún así, el precio puede variar dependiendo del momento de la suscripción y el plan, debido la vigencia de la promoción de lanzamiento del "50% de descuento de por vida", cuando la plataforma arribó al país.

Aquellos clientes que mantienen su cuenta activa desde el desembarco de la plataforma en el país continúan percibiendo este beneficio sobre el precio de lista actualizado, mientras que los suscriptores más recientes deben abonar la tarifa completa sin bonificaciones.

Este nuevo precio será aplicado al inicio del próximo ciclo de suscripción anual y pagándose en 12 cuotas mensuales consecutivas.

Hasta que ese momento llegue, los usuarios continuarán abonando el costo de las cuotas mensuales existentes por el resto de los meses de su plan anual actual. Para mayor precisión sobre su situación contractual, se recomienda a los suscriptores verificar el apartado de configuración de su cuenta dentro de la plataforma.

¿Qué es HBO Max?

HBO Max, es un servicio de suscripción de video bajo demanda operado por Warner Bros. Discovery. La plataforma centraliza los contenidos de marcas como HBO, Warner Bros., el universo de DC, Discovery y producciones originales conocidas como Max Originals.

En el mercado uruguayo y regional, el servicio atravesó una transición de marca en 2024 para integrar un catálogo más amplio de géneros, que incluye desde series dramáticas y cinematografía clásica hasta programas de telerrealidad y documentales, consolidándose como uno de los principales competidores en el sector del streaming global.

