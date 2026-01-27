HBO Max aumentó el precio de sus planes en Uruguay: ¿Cuánto comenzará a costar?

Aquellos clientes que mantienen su cuenta activa desde el desembarco de la plataforma en el país continúan percibiendo este beneficio sobre el precio de lista actualizado, mientras que los suscriptores más recientes deben abonar la tarifa completa sin bonificaciones.

Este nuevo precio será aplicado al inicio del próximo ciclo de suscripción anual y pagándose en 12 cuotas mensuales consecutivas.

Hasta que ese momento llegue, los usuarios continuarán abonando el costo de las cuotas mensuales existentes por el resto de los meses de su plan anual actual. Para mayor precisión sobre su situación contractual, se recomienda a los suscriptores verificar el apartado de configuración de su cuenta dentro de la plataforma.

¿Qué es HBO Max?

HBO Max, es un servicio de suscripción de video bajo demanda operado por Warner Bros. Discovery. La plataforma centraliza los contenidos de marcas como HBO, Warner Bros., el universo de DC, Discovery y producciones originales conocidas como Max Originals.

En el mercado uruguayo y regional, el servicio atravesó una transición de marca en 2024 para integrar un catálogo más amplio de géneros, que incluye desde series dramáticas y cinematografía clásica hasta programas de telerrealidad y documentales, consolidándose como uno de los principales competidores en el sector del streaming global.