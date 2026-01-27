ANEP advirtió que laptops entregadas por Ceibal podrían recalentarse por fallas en baterías

Acrab-2-2048x1365

Recomendaciones

Si las familias que tienen la laptop Acrab 2025, detectan alguno de estos incidentes, se recomienda ante de llevarla a Ceibal:

* Dejar de usarla, apagarla y desenchufarla.

* Guardarla en lugares frescos, secos y ventilados.

* Evitar arreglarla o abrirla por cuenta propia.

¿Dónde se puede arreglar la laptop?

Para llevar la laptop a Ceibal, se puede recurrir a los centros de reparación oficial que figuran en la web de ANEP o enviarlas por El Correo, en ambos casos sin costo.

"Los equipos técnicos de Ceibal están trabajando en el tema y seguiremos informando oportunamente a las familias y los centros educativos sobre los próximos pasos a seguir. Destacamos que no se identificaron inconvenientes técnicos en ningún otro modelo de tablet y laptop de Ceibal", agregan.

Las vías de contacto con Ceibal son 0800 2342, *2342 por teléfono móvil o por correo a [email protected].