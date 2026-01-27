ANEP advirtió que laptops entregadas por Ceibal podrían recalentarse por fallas en baterías

La ANEP emitió un comunicado en el que advierte fallas en un lote de laptops Acrab 2025 que fueron entregadas el año pasado por Ceibal y pidió a los usuarios suspender de inmediato su uso y, en el caso de que se detecte sobrecalentamiento en la batería, entregar el equipo para una revisión técnica.
“Detectamos fallas en la laptop Acrab 2025 que, en condiciones de uso prolongado o en altas temperaturas, podrían hacer que la batería recaliente y producir daños permanentes al equipo o incluso quemaduras ”, advirtió.
"Algunos ejemplos de comportamientos fuera de lo habitual a los que prestar atención son: batería hinchada en la base de la laptop, que la laptop se caliente más de lo usual, menor duración de la batería", detallaron.
Recomendaciones
Si las familias que tienen la laptop Acrab 2025, detectan alguno de estos incidentes, se recomienda ante de llevarla a Ceibal:
* Dejar de usarla, apagarla y desenchufarla.
* Guardarla en lugares frescos, secos y ventilados.
* Evitar arreglarla o abrirla por cuenta propia.
¿Dónde se puede arreglar la laptop?
Para llevar la laptop a Ceibal, se puede recurrir a los centros de reparación oficial que figuran en la web de ANEP o enviarlas por El Correo, en ambos casos sin costo.
"Los equipos técnicos de Ceibal están trabajando en el tema y seguiremos informando oportunamente a las familias y los centros educativos sobre los próximos pasos a seguir. Destacamos que no se identificaron inconvenientes técnicos en ningún otro modelo de tablet y laptop de Ceibal", agregan.
Las vías de contacto con Ceibal son 0800 2342, *2342 por teléfono móvil o por correo a [email protected].