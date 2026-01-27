Tres conjuntos históricos se presentan esta noche en el Teatro de Verano

Bajo la dirección responsable de Shubert Pérez, y los textos de Mario Paz, presentarán su espectáculo denominado “Virginia Brindis de Sala, “La poesía oculta””.

Don Bochinche y Cía (Murga)

La murga más longeva regresa a la máxima fiesta popular con un plantel cargado de figuras, entre las que destacan Claudio Rojo, Marquitos Gómez, Mathías Albarracín, entre otros grandes nombres.

El espectáculo denominado “Juan”, cuenta con los textos de Eduardo Rigaud, Rodrigo del Río, Lucas Lorenzo y Sebastián Rivero, mientras que la dirección escénica y arreglos corales es de Mathías Lemes.

Diablos Verdes (Murga)

Bajo los textos de Leonardo Preziosi, José María Novo y Lucas Bolo, la histórica murga de La Teja llegará al Teatro de Verano con su espectáculo titulado “Revoluciones”.

La dirección escénica y arreglos corales es de Jorge Velando, y en su plantel destaca la presencia de Denise Casaux y “Charly” Álvarez.

Zingaros (Parodistas)

Luego de haber quedado fuera de la liguilla el último Carnaval y ante las bajas de grandes figuras, el conjunto de Gastón Sosa se movió rápido para confirmar el regreso de Danilo Mazzo al conjunto acompañado de Esteban Casteriana (figura de revistas en el último Carnaval).

El espectáculo denominado “Disco Ibiza Locomía” presentará las parodias de Ali y de Locomía. Los textos son de Jorge Pollo Medina, Claudio Melcón, Nahuel Alberroy Joaquín Freire, mientras que los arreglos corales son de Santiago Vodanovich.