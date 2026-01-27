Hacete socio para acceder a este contenido

Cultura | Zingaros | Concurso Oficial del Carnaval |

carnaval

Tres conjuntos históricos se presentan esta noche en el Teatro de Verano

Herencia Ancestral (Soc. Negros y Lubolos), Don Bochinche y Cía (Murga), Diablos Verdes (Murga) y Zingaros (Parodistas) estarán actuando en el Teatro de Verano.

Zingaros actuará esta noche en el Teatro de Verano.

 Foto: Ale Moreira / DAECPU
Este martes continuará en Concurso Oficial del Carnaval en el Teatro de Verano. Entre lo más destacado está el regreso de la murga más longeva de nuestro Carnaval, Don Bochinche y Cía, así como la presencia de Diablos Verdes y de Zíngaros.

  • 20:30 – Herencia Ancestral (Soc. Negros y Lubolos)
  • 21:50 - Don Bochinche y Cía (Murga)
  • 23:05 - Diablos Verdes (Murga)
  • 00:15 – Zingaros (Parodistas)

Detalles de los conjuntos que estarán en el Teatro de Verano

Herencia Ancestral (Soc. Negros y Lubolos)

La comparsa proveniente de Canelones, debutó el año pasado y pese a que no pudo acceder a la liguilla, brindó un muy buen espectáculo. Este Carnaval llega luego de haber obtenido el segundo lugar en la prueba de admisión.

Bajo la dirección responsable de Shubert Pérez, y los textos de Mario Paz, presentarán su espectáculo denominado “Virginia Brindis de Sala, “La poesía oculta””.

Don Bochinche y Cía (Murga)

La murga más longeva regresa a la máxima fiesta popular con un plantel cargado de figuras, entre las que destacan Claudio Rojo, Marquitos Gómez, Mathías Albarracín, entre otros grandes nombres.

El espectáculo denominado “Juan”, cuenta con los textos de Eduardo Rigaud, Rodrigo del Río, Lucas Lorenzo y Sebastián Rivero, mientras que la dirección escénica y arreglos corales es de Mathías Lemes.

Diablos Verdes (Murga)

Bajo los textos de Leonardo Preziosi, José María Novo y Lucas Bolo, la histórica murga de La Teja llegará al Teatro de Verano con su espectáculo titulado “Revoluciones”.

La dirección escénica y arreglos corales es de Jorge Velando, y en su plantel destaca la presencia de Denise Casaux y “Charly” Álvarez.

Zingaros (Parodistas)

Luego de haber quedado fuera de la liguilla el último Carnaval y ante las bajas de grandes figuras, el conjunto de Gastón Sosa se movió rápido para confirmar el regreso de Danilo Mazzo al conjunto acompañado de Esteban Casteriana (figura de revistas en el último Carnaval).

El espectáculo denominado “Disco Ibiza Locomía” presentará las parodias de Ali y de Locomía. Los textos son de Jorge Pollo Medina, Claudio Melcón, Nahuel Alberroy Joaquín Freire, mientras que los arreglos corales son de Santiago Vodanovich.

Temas

Dejá tu comentario

