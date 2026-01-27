UTE abrió llamado laboral y convocó a interesados en sumarse a la empresa

Por otra parte, la empresa abrió un concurso de oposición y méritos para una plaza de Ingeniero/a Químico/a o Ingeniero/a Civil, con perfil Hidráulico Ambiental. Este llamado se realiza conforme a lo establecido en el artículo 1, literales a) y b), de la Ley 16.127, de 7 de agosto de 1990, con la redacción dada por el artículo 11 de la Ley 17.930, de 19 de diciembre de 2005. El cargo estará destinado a la Gerencia de División Planificación del Abastecimiento y Medio Ambiente, también con radicación laboral en Montevideo.

Inscripciones

Las inscripciones para todos los concursos estarán abiertas desde las 9:00 horas del 26 de enero de 2026 hasta las 16:00 horas del 13 de febrero de 2026 y deberán realizarse a través de los canales oficiales de la empresa.

La información completa sobre requisitos, bases, etapas del proceso y documentación a presentar se encuentra disponible en el portal institucional de UTE, en el apartado Concursos, accesible a través de portal.ute.com.uy/Concursos y del sitio web oficial de la empresa.