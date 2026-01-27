Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad llamado laboral | inscripciones |

Hasta el 13 de febrero

UTE abrió llamado laboral y convocó a interesados en sumarse a la empresa

UTE lanzó un nuevo llamado laboral dirigido a ciudadanos del país, con inscripciones abiertas por tiempo limitado y alcance nacional.

UTE realiza llamado laboral.

UTE realiza llamado laboral.

 Foto: Diego Lafalche / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Plazas

Uno de los llamados corresponde a tres plazas de Pasantes Prevencionistas, destinadas a la Sub Gerencia de Seguridad e Higiene del Trabajo. Estas convocatorias se realizan al amparo del artículo 51 de la Ley 18.719, de 27 de diciembre de 2010, y del Decreto 54/011, de 7 de febrero de 2011. Las personas seleccionadas desarrollarán tareas en dicha subgerencia, con radicación laboral en Montevideo.

Asimismo, UTE convoca a un concurso para pasantes en Infografía y Tecnología de la Construcción, dirigido a desempeñar funciones en la Gerencia de Sector Infraestructura y Logística del Transporte. Este llamado también se rige por lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 18.719 y el Decreto 54/011, y prevé radicación laboral en Montevideo.

Por otra parte, la empresa abrió un concurso de oposición y méritos para una plaza de Ingeniero/a Químico/a o Ingeniero/a Civil, con perfil Hidráulico Ambiental. Este llamado se realiza conforme a lo establecido en el artículo 1, literales a) y b), de la Ley 16.127, de 7 de agosto de 1990, con la redacción dada por el artículo 11 de la Ley 17.930, de 19 de diciembre de 2005. El cargo estará destinado a la Gerencia de División Planificación del Abastecimiento y Medio Ambiente, también con radicación laboral en Montevideo.

Inscripciones

Las inscripciones para todos los concursos estarán abiertas desde las 9:00 horas del 26 de enero de 2026 hasta las 16:00 horas del 13 de febrero de 2026 y deberán realizarse a través de los canales oficiales de la empresa.

La información completa sobre requisitos, bases, etapas del proceso y documentación a presentar se encuentra disponible en el portal institucional de UTE, en el apartado Concursos, accesible a través de portal.ute.com.uy/Concursos y del sitio web oficial de la empresa.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar