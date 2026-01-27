Agenda de viaje: ¿Que hará el presidente Orsi durante su visita oficial a China?

La jornada central tendrá lugar el martes 3 de febrero, fecha del aniversario diplomático, cuando se llevará a cabo la cumbre bilateral en el Gran Salón del Pueblo. Tras los honores militares y el saludo con el presidente Xi Jinping, ambos mandatarios mantendrán una audiencia privada y participarán en una ceremonia de firma de acuerdos, concluyendo el bloque matutino con un banquete oficial.

Durante la tarde del martes, el presidente Orsi rendirá honores en el Monumento a los Héroes Nacionales y visitará el Mausoleo de Mao, para luego sostener reuniones de alto nivel con el primer ministro y el presidente de la Asamblea Nacional Popular.

El miércoles 4 de febrero, la actividad se centrará en la cooperación académica y tecnológica con una presentación en la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing y la firma de acuerdos específicos en materia de Ciencia y Tecnología en Diaoyutai. Ese mismo día, la comitiva se trasladará en tren hacia Shanghái.

En la ciudad de Shanghái, la agenda del jueves 5 y viernes 6 de febrero priorizará los vínculos comerciales e institucionales, incluyendo una visita al puerto, audiencias con el gobierno local y un seminario de promoción comercial e inversiones organizado por Uruguay XXI. La delegación también participará en encuentros con la Unión de Exportadores y actividades académicas en la Universidad Tongji.

El cierre de la actividad oficial en China está previsto para la tarde del viernes con una declaración de prensa y una recepción en honor al mandatario, antes del inicio del retorno a Uruguay el sábado 7 de febrero.

¿Quienes acompañarán a Orsi durante la visita oficial?

Este lunes en la Torre Ejecutiva, Orsi se reunió con los ministros Gabriel Oddone (Economía y Finanzas) y Fernanda Cardona (Industria, Energía y Minería) para intercambiar sobre el viaje, a realizar. Cardona formará parte de la delegación, no así Oddone; en su lugar asistirá el subsecretario de Economía, Martín Vallcorba.

Empresas de rubros variados —agropecuario, logística, servicios, industria— confirmaron su participación acompañando la visita oficial, según informó el lunes a Radio Carve la directora ejecutiva de Uruguay XXI, Mariana Ferreira.

Durante la visita se firmarán más de una decena de acuerdos con el país asiático en distintas materias. Todavía no se conoce la cantidad exacta de acuerdos porque en estos días se están cerrando los textos finales; la mayoría están relacionados con educación y cooperación.