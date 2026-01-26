BPS confirmó calendario de pagos de jubilaciones y pensiones para febrero

En noviembre del año pasado el Banco de Previsión Social (BPS) proyectó que las jubilaciones experimentarán un incremento de, al menos, un 6% en 2026, en función de los registros del Índice Medio de Salarios (IMS) observados en los últimos meses.

"En el acumulado enero-setiembre, el salario aumentó un 5,2%. Por lo cual, como mínimo, ese va a ser el aumento. Pero aún faltan tres meses, entonces es probable que supere el 6% o incluso un poquitito más", explicó en ese entonces la presidenta del BPS, Jimena Pardo, en declaraciones a Telenoche (Canal 4).

Pardo detalló que se realizará un adelanto, que luego será complementado una vez que se conozca el dato anual del IMS, indicador elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).