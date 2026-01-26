Tras críticas por participación de Laura Alonsopérez, Balelé alzó la voz contra la discriminación

Embed - BALELÉ Comparsa Inclusiva on Instagram: "Hoy el ensayo fue distinto Nos visitó Laura Alonsopérez con una humildad y una calidez que se sintieron desde el primer abrazo. Compartimos risas, charla, tambores y mucha emoción. Fue un encuentro simple y profundo, de esos que se quedan en el corazón. Nos llena de felicidad contarles que también nos acompañará en el desfile inaugural del Carnaval 2026 Gracias por el tiempo, la escucha y la alegría compartida. Balele sigue caminando desde el amor, la inclusión y la fiesta que nos une. “La inclusión no se predica, se practica “ #carnaval2026 #uruguay #candombe #inclusion" View this post on Instagram

Comunicado contra la violencia y la discriminación

Sin embargo, la presencia de Alonsopérez desató una ola de comentarios discriminatorios que motivaron la respuesta pública de Balelé. En su comunicado, la comparsa repudió “enérgicamente las agresiones, burlas y ofensas vertidas en redes sociales”, subrayando que no se trató de opiniones sino de actos de discriminación y violencia simbólica dirigidos, especialmente, a personas con discapacidad.

Balelé recordó que es un proyecto sociocultural que integra a personas con y sin discapacidad a través del candombe, una de las expresiones identitarias más profundas del país. En ese marco, defendió valores como la solidaridad, el trabajo colectivo, el respeto por la diversidad y el reconocimiento de las capacidades de todas las personas, más allá de cualquier condición.

La comparsa no responde a intereses partidarios

El comunicado también aclaró que la comparsa no responde a intereses partidarios ni recibe financiamiento político, reafirmando que su única filiación es con la cultura, los derechos humanos y la inclusión real. “No vamos a naturalizar el odio, la burla ni la deshumanización”, expresaron, marcando una postura clara frente a los ataques recibidos.

La participación de Laura Alonsopérez fue presentada por Balelé como un ejemplo de cercanía genuina y compromiso humano, lejos de lecturas políticas. Su presencia, al igual que la del resto de los integrantes, se inscribe en una práctica concreta de inclusión, donde el arte y el espacio público se convierten en herramientas de encuentro y transformación social.

“Seguiremos ocupando el espacio público con candombe, con cuerpos diversos, con tambores, con trabajo y con comunidad”, concluye el texto firmado por Silvia Iroldi, Paula Trías y Gabriel Seara. Un mensaje que reivindica la dignidad, la empatía y la necesidad de una sociedad más respetuosa y consciente de la diversidad que la habita.