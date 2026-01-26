Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Balelé | Laura Alonsopérez | Discriminación

"No vamos a naturalizar el odio"

Tras críticas por participación de Laura Alonsopérez, Balelé alzó la voz contra la discriminación

Tras críticas por la participación de Laura Alonsopérez en el desfile inaugural, la comparsa Balelé defendió la inclusión, la empatía y el respeto.

Laura Alonsopérez en el desfile inaugural de Carnaval junto a la comparsa inclusiva Balelé.

La participación de Alonsopérez tuvo lugar el jueves 22 de enero, durante el desfile inaugural por la avenida 18 de Julio, en Montevideo. Allí, la docente de danza se sumó a Balelé tras haber conocido previamente el proyecto en un ensayo. “Fui a un ensayo para conocer el proyecto y hoy me invitaron a salir”, expresó en declaraciones recogidas por Subrayado, agradeciendo la experiencia y el espacio compartido.

Desde la dirección de la comparsa, Paula Trías explicó que el acercamiento de Alonsopérez se dio de forma natural, a partir de la empatía y la humanidad demostradas por ella al conocer el colectivo. “Cuando vio y se encontró con personas ciegas y con otras discapacidades, sintió el deseo de tener más conocimiento y, como docente de danza, para nosotros es importantísimo que pueda aportar desde sus saberes”, señaló.

Comunicado contra la violencia y la discriminación

Sin embargo, la presencia de Alonsopérez desató una ola de comentarios discriminatorios que motivaron la respuesta pública de Balelé. En su comunicado, la comparsa repudió “enérgicamente las agresiones, burlas y ofensas vertidas en redes sociales”, subrayando que no se trató de opiniones sino de actos de discriminación y violencia simbólica dirigidos, especialmente, a personas con discapacidad.

Balelé recordó que es un proyecto sociocultural que integra a personas con y sin discapacidad a través del candombe, una de las expresiones identitarias más profundas del país. En ese marco, defendió valores como la solidaridad, el trabajo colectivo, el respeto por la diversidad y el reconocimiento de las capacidades de todas las personas, más allá de cualquier condición.

La comparsa no responde a intereses partidarios

El comunicado también aclaró que la comparsa no responde a intereses partidarios ni recibe financiamiento político, reafirmando que su única filiación es con la cultura, los derechos humanos y la inclusión real. “No vamos a naturalizar el odio, la burla ni la deshumanización”, expresaron, marcando una postura clara frente a los ataques recibidos.

La participación de Laura Alonsopérez fue presentada por Balelé como un ejemplo de cercanía genuina y compromiso humano, lejos de lecturas políticas. Su presencia, al igual que la del resto de los integrantes, se inscribe en una práctica concreta de inclusión, donde el arte y el espacio público se convierten en herramientas de encuentro y transformación social.

“Seguiremos ocupando el espacio público con candombe, con cuerpos diversos, con tambores, con trabajo y con comunidad”, concluye el texto firmado por Silvia Iroldi, Paula Trías y Gabriel Seara. Un mensaje que reivindica la dignidad, la empatía y la necesidad de una sociedad más respetuosa y consciente de la diversidad que la habita.

