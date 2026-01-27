Falta y Resto volvió al Carnaval con una muy buena actuación

El flaco del conjunto estuvo en la parte coral que se sumó a pequeños problemas con el audio que por momentos imposibilitaron el buen desarrollo de la historia.

Cumplió y con categoría, quedando con una muy buena base para la segunda rueda en dónde aún tiene margen de crecimiento.

Gente Grande (Murga)

Abrió la categoría murgas con una correcta actuación, en la que fue de menos a más. Coralmente tuvo altibajos que por momento complicaron entender lo que la murga cantaba.

Textualmente tiene grandes aciertos (me gustó mucho el salpicón y la escena de la Torre Ejecutiva) así como otros en los que tal vez no lograron conectar de tan buena manera con el público, sin embargo, esos fragmentos dejaron entrever la posibilidad de crecimiento que tiene la murga.

Social Club (Humoristas)

Debut absoluto en el Carnaval, en una categoría sumamente complicada y difícil como lo es el humorismo. Celebro la renovación de la categoría, con la llegada de un conjunto nuevo y con integrantes jóvenes.

Personalmente me resultó agradable la actuación, con momentos de mucha risa, algo que hizo que sea llevadero el espectáculo. El homenaje final al "Fata" Delgado fue sin duda el mejor momento del conjunto, en el que enganchó a todo el público.

Falta y Resto (Murga)

Volvió la Falta, con un plantel cargado de figuras y con muchísima expectativa sobre sus espaldas. En la prueba de admisión me había dejado una sensación extraña, pero en esta primera rueda presentaron un grandísimo espectáculo.

Musicalmente y coralmente es una belleza, en dónde la murga transita por diferentes ambientes sonoros. Textualmente tiene momentos maravillosos, como la canción al 20 del mayo y el homenaje a Mujica en la retirada.

Es un muy buen espectáculo, que colmó las expectativas con creces y cerró una gran primera noche en el Teatro de Verano.