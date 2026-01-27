Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Cultura | Concurso Oficial del Carnaval |

Se levantó el telón

Falta y Resto volvió al Carnaval con una muy buena actuación

Además, Mas que lonja debutó con categoría, mientras que Gente Grande y Social Club brindaron buenas funciones pero con gran margen de mejora.

Falta y Resto volvió al Carnaval.

Falta y Resto volvió al Carnaval.

 Foto: @nachoarturaola
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Fermín Veiga

El Teatro de Verano levantó su telón, y en una hermosa noche, dio apertura al Concurso Oficial del Carnaval. En la primera noche de actuaciones, se abrieron tres categorías en las que los conjuntos dejaron muy buenas sensaciones gracias a grandes actuaciones.

Más que lonja (Soc. negros y lubolos)

Con el barrio Buceo a sus espaldas, y una gran cantidad de hinchas, la comparsa que debutaba en el concurso del Carnaval, dejó el escenario con grandes sensaciones.

La historia, que transita la vida de tres vecinos en la que se van relatando las atudaras a las que están sometidos cada uno de ellos, es sencilla pero muy bien contada lo que hace que se haga llevadera y atrapante.

El flaco del conjunto estuvo en la parte coral que se sumó a pequeños problemas con el audio que por momentos imposibilitaron el buen desarrollo de la historia.

Cumplió y con categoría, quedando con una muy buena base para la segunda rueda en dónde aún tiene margen de crecimiento.

Gente Grande (Murga)

Abrió la categoría murgas con una correcta actuación, en la que fue de menos a más. Coralmente tuvo altibajos que por momento complicaron entender lo que la murga cantaba.

Textualmente tiene grandes aciertos (me gustó mucho el salpicón y la escena de la Torre Ejecutiva) así como otros en los que tal vez no lograron conectar de tan buena manera con el público, sin embargo, esos fragmentos dejaron entrever la posibilidad de crecimiento que tiene la murga.

Social Club (Humoristas)

Debut absoluto en el Carnaval, en una categoría sumamente complicada y difícil como lo es el humorismo. Celebro la renovación de la categoría, con la llegada de un conjunto nuevo y con integrantes jóvenes.

Personalmente me resultó agradable la actuación, con momentos de mucha risa, algo que hizo que sea llevadero el espectáculo. El homenaje final al "Fata" Delgado fue sin duda el mejor momento del conjunto, en el que enganchó a todo el público.

Falta y Resto (Murga)

Volvió la Falta, con un plantel cargado de figuras y con muchísima expectativa sobre sus espaldas. En la prueba de admisión me había dejado una sensación extraña, pero en esta primera rueda presentaron un grandísimo espectáculo.

Musicalmente y coralmente es una belleza, en dónde la murga transita por diferentes ambientes sonoros. Textualmente tiene momentos maravillosos, como la canción al 20 del mayo y el homenaje a Mujica en la retirada.

Es un muy buen espectáculo, que colmó las expectativas con creces y cerró una gran primera noche en el Teatro de Verano.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar