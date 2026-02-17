Noche perfecta de Patos Cabreros que lo catapulta a la definición

Yambo Kenia está en uno de sus mejores años, se posiciona como una de las favoritas y va camino a ser uno de los mejores espectáculos de este Carnaval.

La Mojigata (Murga)

La murga volvió tras su fallida primera rueda, y hay que decirlo, mejoró radicalmente lo presentado en aquella instancia. Coralmente la murga se plantó muy bien, lo que permitió una mejor llegada e interpretación del texto.

El espectáculo tiene altibajos, pero esta noche al lograr una mejor comunicación con el público, los momentos de humor tuvieron una buena respuesta. El cuplé del Mercosur, si bien es un tanto largo, es uno de los mejores momentos de la murga.

La Mojigata cambió radicalmente su cara con la función de esta noche, pero la paridad que hay en la categoría y su primera rueda que no fue nada buena, creo que queda un escalón por debajo en el objetivo de poder meterse entre las finalistas.

Sociedad Anónima (Humoristas)

Noche soberbia de los maragatos, que llegaban con la necesidad de redondear una buena función para poder llegar a la liguilla con altas posibilidades de destronar a los actuales campeones.

Fue una segunda rueda que rozó la excelencia, con un espectáculo en el que la risa se hizo presente en muy buena medida, y un conjunto que cantó y bailó a la perfección. La laboral del Pato Esteche, nuevamente, es para destacar.

Su punto de mayor efectividad vuelve a ser el cuadro de los Gauchos Patones que visitan la ciudad, momento en el que mejor ida y vuelta se logra.

Sociedad Anónima se plantó como el conjunto grande que es y va decididamente a la liguilla a buscar sacarle la preciada corona a los últimos campeones.

Patos Cabreros (Murga)

Los más galardonados de la categoría, se presentaron en el Teatro de Verano y dejaron a su paso un verdadero vendaval murguero que los catapulta de lleno a la definición como una de las dos favoritas.

Es una historia llena de aciertos, con humor y mucha crítica. Lucía Rodríguez en la noche de hoy fue un relojito, con un montón de aciertos en sus intervenciones y siendo fundamental para conseguir el humor durante los 45 minutos.

En cuánto a lo coral, son una selección que cada vez que se plantan frente al micrófono da placer escucharlos. A todo esto se le suma una propuesta estética maravillosa, con uno de los mejores vestuarios de este Carnaval.

Patos Cabreros se va expreso a la liguilla pero no solo eso, sino que será una de las dos murgas que se encuentre definiendo la categoría.