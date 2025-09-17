Hacete socio para acceder a este contenido

Cultura y espectáculos Jorge Drexler | Rada | Grammy

Orgullo celeste

Jorge Drexler y Julieta Rada fueron nominados a los Latin Grammy 2025

El próximo 13 de noviembre, la música uruguaya volverá a estar en el centro de la escena internacional: Jorge Drexler y Julieta Rada fueron nominados a los Latin Grammy.

Jorge Drexler y Julieta Rada

Por Redacción de Caras y Caretas

Con 16 Latin Grammy en su haber, Jorge Drexler parece no detener su camino de reconocimientos. Esta vez, su canción Desastres Fabulosos, creada junto al argentino Mateo Sujatovich (Conociendo Rusia), vuelve a ponerlo en lo más alto de la escena.

El tema compite en dos categorías clave: Grabación del Año, una de las más codiciadas de la noche, y Mejor Canción Pop/Rock. En la primera, la competencia no será sencilla: figuras como Alejandro Sanz, Bad Bunny, Karol G, Natalia Lafourcade y Zoe Gotusso también buscan el galardón. En la segunda, el uruguayo se medirá nada menos que con Joaquín Sabina, además de Debi Nova, Joaquina, Lasso y Leiva.

“Es un viaje que no deja de sorprenderme”, ha dicho Drexler en otras ocasiones sobre su carrera. Y esta nominación lo confirma: su música sigue cruzando fronteras y generando encuentros.

Julieta Rada y el pulso del candombe

Si Drexler representa la madurez de una trayectoria internacional, Julieta Rada encarna la frescura de una nueva generación que no olvida sus raíces. Su disco Candombe la llevó a ser nominada en la categoría Mejor Álbum Folclórico, un reconocimiento que destaca la fuerza de un género que vibra en cada esquina de Montevideo.

Con canciones como Baile del Candombe, Adiós a la Rama y El Tambor, Rada consolidó un trabajo que recibió elogios por su autenticidad y por tender puentes entre tradición y modernidad. En su categoría, competirá con artistas de gran prestigio como Susana Baca, Silvia Pérez Cruz junto a Juan Falú, Kerreke con Daniela Padrón y Voces del Bullerengue.

Una noche que promete ser inolvidable

Los Latin Grammy 2025 se entregarán el 13 de noviembre y, más allá de los resultados, ya dejaron un motivo de orgullo para Uruguay: dos de sus artistas más queridos llevarán el nombre del país a uno de los escenarios musicales más relevantes del mundo.

En la voz experimentada de Drexler y en la energía vibrante de Rada late una misma certeza: la música uruguaya sigue conquistando corazones en cada rincón del continente.

