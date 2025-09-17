Jorge Drexler y Julieta Rada fueron nominados a los Latin Grammy 2025

Julieta Rada y el pulso del candombe

Si Drexler representa la madurez de una trayectoria internacional, Julieta Rada encarna la frescura de una nueva generación que no olvida sus raíces. Su disco Candombe la llevó a ser nominada en la categoría Mejor Álbum Folclórico, un reconocimiento que destaca la fuerza de un género que vibra en cada esquina de Montevideo.

Con canciones como Baile del Candombe, Adiós a la Rama y El Tambor, Rada consolidó un trabajo que recibió elogios por su autenticidad y por tender puentes entre tradición y modernidad. En su categoría, competirá con artistas de gran prestigio como Susana Baca, Silvia Pérez Cruz junto a Juan Falú, Kerreke con Daniela Padrón y Voces del Bullerengue.

Una noche que promete ser inolvidable

Los Latin Grammy 2025 se entregarán el 13 de noviembre y, más allá de los resultados, ya dejaron un motivo de orgullo para Uruguay: dos de sus artistas más queridos llevarán el nombre del país a uno de los escenarios musicales más relevantes del mundo.

En la voz experimentada de Drexler y en la energía vibrante de Rada late una misma certeza: la música uruguaya sigue conquistando corazones en cada rincón del continente.