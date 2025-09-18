OSE implementará plan piloto con medidores inteligentes en Salto

La Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) pondrá en marcha un plan piloto para reducir pérdidas de agua en tiempo real, como parte del programa OSE Evoluciona, que comenzará a aplicarse en 2026. La iniciativa apunta a modernizar los sistemas de gestión mediante la incorporación de inteligencia artificial para monitorear consumos y redes, así como para disminuir las pérdidas de agua no contabilizada.