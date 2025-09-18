Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad Salto |

Incorporación de inteligencia artificial

OSE implementará plan piloto con medidores inteligentes en Salto

El proyecto, que forma parte del programa OSE Evoluciona previsto para 2026, busca reducir pérdidas de agua y modernizar la gestión con inteligencia artificial.

Plan piloto de OSE

Plan piloto de OSE

 Foto: FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

La Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) pondrá en marcha un plan piloto para reducir pérdidas de agua en tiempo real, como parte del programa OSE Evoluciona, que comenzará a aplicarse en 2026. La iniciativa apunta a modernizar los sistemas de gestión mediante la incorporación de inteligencia artificial para monitorear consumos y redes, así como para disminuir las pérdidas de agua no contabilizada.

El presidente del ente, Pablo Ferreri, anunció que la experiencia piloto se desarrollará en la ciudad de Salto, la más poblada del país después de Montevideo y Ciudad de la Costa.

“Vamos a instalar 37.000 medidores inteligentes que nos permitirán un control en tiempo real del consumo de todos los hogares de Salto, pero también de las redes de agua y saneamiento de todo el departamento”, explicó.

De acuerdo con Ferreri, la información obtenida permitirá detectar presiones en las tuberías, identificar pérdidas no visibles y establecer prioridades de reparación. El proyecto prevé además la conformación de un centro de monitoreo unificado para gestionar los datos en tiempo real.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar