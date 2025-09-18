OSE implementará plan piloto con medidores inteligentes en Salto

La Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) pondrá en marcha un plan piloto para reducir pérdidas de agua en tiempo real, como parte del programa OSE Evoluciona, que comenzará a aplicarse en 2026. La iniciativa apunta a modernizar los sistemas de gestión mediante la incorporación de inteligencia artificial para monitorear consumos y redes, así como para disminuir las pérdidas de agua no contabilizada.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
El presidente del ente, Pablo Ferreri, anunció que la experiencia piloto se desarrollará en la ciudad de Salto, la más poblada del país después de Montevideo y Ciudad de la Costa.
“Vamos a instalar 37.000 medidores inteligentes que nos permitirán un control en tiempo real del consumo de todos los hogares de Salto, pero también de las redes de agua y saneamiento de todo el departamento”, explicó.
De acuerdo con Ferreri, la información obtenida permitirá detectar presiones en las tuberías, identificar pérdidas no visibles y establecer prioridades de reparación. El proyecto prevé además la conformación de un centro de monitoreo unificado para gestionar los datos en tiempo real.