Ratifican condena al médico militar Ramón Rodríguez de Armas por crímenes en dictadura

Denuncias

El caso fue impulsado por denuncias de Alicia Cadenas y Elba Rama, quienes fueron detenidas en julio de 1976 en Buenos Aires, torturadas en el centro clandestino Automotores Orletti y trasladadas a Montevideo en lo que se conoce como el “primer vuelo”. Rama y Sara Méndez reconocieron a Rodríguez de Armas como el médico que supervisaba el embarazo de María Claudia García y quien ordenó el traslado de la militante desaparecida cuando iba a dar a luz a Macarena Gelman, en noviembre de 1976.

Sergio López Burgos, militante detenido en Automotores Orletti, identificó a Rodríguez de Armas durante las torturas y describió su intervención directa, incluyendo la administración de pastillas y advertencias sobre los efectos de la electricidad. El expresidente de la Junta Nacional de Transparencia, Ricardo Gil Iribarne, también declaró haberlo visto en el centro clandestino 300 Carlos.

En primera instancia, el 26 de setiembre de 2023, la jueza Silvia Urioste absolvió al médico militar por considerar insuficiente la prueba para condenarlo por abuso de autoridad contra detenidos, privación de libertad y lesiones graves. La defensa de Rodríguez de Armas argumentó que existía confusión sobre su identidad, atribuyéndole el nombre operativo “Óscar 5” a Bruno Rinaldi, fallecido en 2018, según declaraciones de militares en situación de reforma en 2021.

Sin embargo, el 8 de octubre de 2024, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de primer turno, integrado por los ministros Graciela Eustachio, Alberto Reyes y Sergio Torres, revocó la absolución y condenó a Rodríguez de Armas a siete años de penitenciaría por privación de libertad y lesiones graves. La Fiscalía especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, a cargo de Ricardo Perciballe, apeló para incluir el delito de abuso de autoridad, solicitud que la SCJ finalmente aceptó, elevando la pena a siete años y seis meses.