La docente y directora de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, Collette Spinetti, agradeció este jueves las más de 800 muestras de apoyo que recibió luego de que su sector político, Participación, Acción e Integración Social (PAIS), anunciara su desvinculación.
Collette Spinetti se pronunció sobre su desvinculación del sector PAIS
"Gracias a más de 800 mensajes de apoyo en un momento de tanta violencia", expresó Collette Spinetti, y afirmó que seguirá trabajando “por y para la gente”.