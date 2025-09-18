Collette Spinetti se pronunció sobre su desvinculación del sector PAIS

Por otro lado, aclaró que el nombramiento de la profesora en la Secretaría de DDHH “fue una designación del gobierno en el ejercicio de sus legítimos derechos” y que el sector no tuvo incidencia en esa definición.

Por su parte, Subrayado indicó que “fuentes políticas” informaron que una de las razones para la medida fue que Spinetti habría designado a su expareja como adjunto en su misma oficina.

Spinetti es una reconocida activista por los derechos de la población trans. Es bailarina, profesora de literatura y activista. Fue designada por el presidente Yamandú Orsi para ocupar la titularidad de la Secretaría de Derechos Humanos por el período 2025-2030. Es reconocida por su labor en CTU Colectivo Trans del Uruguay.