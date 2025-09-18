Una noche de música uruguaya en la Casona Vilardebó

Esa noche no sé si Montevideo fue Londres pero Manchester, seguro.

Esta nota viene a romper barreras, a desmitificar ideas preconcebidas y sin ser "punk" les quiero contar lo sucedido en Festival Vilardebó a modo de muestra de lo que sucede y no es menor mencionar las propuestas de quienes fueron parte en esta instancia.

El festival reunió a bandas nuevas y a otras posicionadas. Con posicionadas quiero decir muy conocidas (o por lo menos con integrantes muy conocidos) como es el caso de FILO que lo integran Marcelo Fernández (Buenos Muchachos con su hermano Pedro Dalton, Trópico Duclós, Petit Orquesta).

En Filo también está Alfonsina Álvarez que tiene su proyecto solista y que también comparte con Marcelo la banda Petit Orquesta y que ha ido logrando ,a lo largo del tiempo, mostrarse como una virtuosa no sólo de los instrumentos, de los arreglos, sino por esa voz especial que conecta desde lo emotivo.

También la integra Lali Gaspari muy conocida más en el under por ser parte de Zuripunktas, Pancho Coelho que hace muy poco lanzó su disco Otario, su disco solista y que también ha sido parte de Dante Inferno, Buenos Muchachos. También está Cototo Cuello que además integra La Teja Pride, La Abuela Coca, La Crupier Funk y finaliza la integración Diego Morales siendo el más nuevo en el "multitasking".

La música de Filo invita a una atmósfera emocional, es una música que (como ya conté en una nota anterior aquí en Caras y Caretas), es una banda peculiar en el sentido de que la persona que escribe las letras - por lo menos en este disco - es Cecilia Marconi, quien trabaja en Ceibal, es científica, es especialista en análisis de datos y en su faceta artística escribe letras desde su experiencia más personal e íntima posible.

A esta ecuación, los integrantes visibles de Filo supieron - con su enorme vasta experiencia y talento - traducir en melodías todo ese trayecto emocional que recomiendo que se escuche en ese formato imaginario que mencioné, como un trayecto, por lo que adquiere más sentido si se escucha el disco entero, de principio a fin, como solíamos hacer antes de la vorágine de consumo donde todo perece incluso antes de existir. Este no es el caso, claramente.

Respiro - Youtube oficial de la banda - Producido por Bizarro Records

Ellos no fueron los primeros en tocar pero era a quienes yo ya conocía y aquí empieza la lista de las - también - gratas sorpresas.

Es el caso de Tinta quienes abrieron el festival con canciones del disco que presentarán en unos días , más precisamente el 10 de octubre en Bluzz Bar. Ellos son jóvenes, muy jóvenes pero les gusta y hacen una propuesta que une el post punk, el punk, el indie, todo mezclado en sonidos muy interesantes. Contrario a la idea de que los jóvenes solo escuchan reggaetón o que todo pasa por Spotify y grandes discográficas, la juventud está muy involucrada . Existe una enorme proactividad creativa en jóvenes de 18 a 30 años que prestan atención a las letras y se nota.

A ellos los siguió FILO y llegó el turno de JNLP que es el acrónimo de Jesús Negro y Los Putos, si leyeron bien y que no les ganen ni los prejuicios ni indignaciones de índole religioso o de género porque no va por ahí. Yo entiende si a la primera lectura les surgen todos los filtros mentales porque a mi misma me pasaba pero eso era hasta que los escuché y créanme, ¡hay que escucharlos!

Llegó su momento y creo que vinieron para crear y tomar la bandera de la concientización social, la reflexión, la sociología , la filosofía, sí, todo en una sola banda con nombre espanta viejas como yo.

Es importante señalar que uno de sus integrantes principales es Pau O'Bianchi que no es ningún novato y que también integra la banda que agota entradas: Alucinaciones en Familia.

La sala principal de la Casona Vilardebó estuvo llena desde el comienzo del festival. Gente escuchando, gente haciendo pogo, gente tomando alguna bebida, comiendo, jugando al futbolito en el patio, por todos lados.

Pero el público suele saber mucho más que nosotros, los periodistas, los movimientos sociales se dan justo ahí, en la sociedad y luego nos avivamos nosotros y lo relatamos pero el hecho siempre es anterior.

Consecuente con esto, los presentes se juntaron todos como si hubiera sonado un timbre y empezaron a sacar banderas , a saltar y se armó una masa homogénea que sabía todas las letras y las cantaban a viva voz. Traté de disimular que estaba boquiabierta y me fui mezclando entre los asistentes para escuchar mejor y les dejo los nombres de algunas canciones para ejemplificar lo que literalmente me dejó sin habla:

La Revolución no se posteará (exacto, leyeron bien aquí también).

(exacto, leyeron bien aquí también). Like es la Cultura (decime si no te estás enamorando?)

(decime si no te estás enamorando?) Más solx que una tribu (canción que justamente hace referencia a escuchar sólo un estilo musical sea cumbia, sea rock, sea rap, trap, reguetón, metal, etc. La soledad de la "tribu" del pertenecer a una "manada" y no "cambiar el disco". Eso).

E indagué más en sus letras y encontré canciones que hacen referencia a las desapariciones de muchachas que son violadas y que vemos en las noticias, en medios como éste y otros, situación social donde nadie vio nada, no hay testigos, no hay responsables. Si, sobre la violencia hacia las mujeres, en el caso de la canción, una niña. Foto cruda de la realidad que no podemos evadir ni debemos.

La Joven Desaparecida del Verano - Youtube oficial de JNYLP

También tienen letras que reflexionan sobre la pérdida de la identidad uruguaya, de bares que dejaron de ser el típico bar donde uno iba a tomar una cerveza o comer una muzzarella y que supieron ser los lugares de preferencia de Zitarrosa y Darnauchans pero que en muchos casos ahora tiene dueños que cuelgan los cuadros de estos míticos artistas pero nunca escucharon su música, sustituyeron las bebidas comunes por "tragos de autor" y van las personas a sacarse selfies en pose. ¿Y a dónde mudamos nuestra melancolía, nuestros corazones rotos?. De esa crítica social de cambios de comportamiento donde involucionamos habla "Bar Ilusionismo".

También ellos tienen colaboraciones con Pedro Dalton en la canción Las Luciérnagas, que tiene un sonido completamente atmosférico, psicodélico, que te transporta a lugares tanto abrumadores como hermosos. Luego de esta bofetada en mis prejuicios, vino el turno de Bardo en Nueva York con su propuesta electrónica pero donde también se utiliza guitarra eléctrica para seguir rompíendo prejuicios de cómo se presentan las propuestas musicales y era hora de distenderse, bailar y la noche tomó color noche que cerró con el DJ Rengo Starr.

Reflexiones importantes

Importancia de la música y la cultura:

Mueven masas y generan un enorme interés cultural y artístico, especialmente entre la juventud, ofreciendo una gran variedad de propuestas más allá de lo masivo y lo comercial .

Las diversas propuestas satisfacen una necesidad profunda más allá de lo material.

La música genera emociones y motiva decisiones, conectando lo racional y lo emocional en la experiencia de las personas. El entusiasmo colectivo es enormemente contagioso y revitalizador.

¿Cómo veo la escena musical y cultural en Montevideo en relación con la juventud y la diversidad de géneros?

La escena musical y cultural en Montevideo es diversa y vibrante con una gran variedad de géneros: Se llenan tanto grandes escenarios como el circuito "under" con propuestas variadas que incluyen cantautores, sonidos alternativos, electrónica, punk, metal, cumbia .

De martes a domingo se llenan salas con capacidad para 50, 200, 500, 1000 y miles de personas y eso sucede todas las semanas.

No es una cuenta difícil, lo tonto sería subestimarlo.

Hay propuestas gratuitas, con costo simbólico y otras con entradas que van desde los 200 a miles de pesos. Si, también todas las semanas.

Así como se llena una Antel Arena con miles de personas para ver diferentes propuestas quizás más masivas, también se llena Sala del Museo el mismo día, a la misma hora, con otra propuesta a lleno total con cientos de personas. A esto le sumamos las carteleras de Bar Ducón, Andrómeda, El Clash, La Cretina, Live Era, Sala Rincón, Bluzz Bar, Under Bar Tazu, Bar Fun Fun, El MAM, etc. y si sumamos el circuito de "salir a bailar", nuevamente, la cuenta no es difícil.

Todo eso sucede en Montevideo, y no, no creo para nada que los jóvenes vivan sin prestarle atención a las letras, muy por el contrario, considero que son los que nos están dando lecciones a personas de mi generación y mayores que yo.

Ahora se suma La Casona Vilardebó y si su economía, si su bolsillo, se los permite, salgan.

Si, todos necesitamos priorizar gastos y comer, pero el alimento no sólo pasa por el estómago, también pasa por el alma.