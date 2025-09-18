Fue inaugurada la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas del Uruguay

La ministra interina de Educación y Cultura (MEC), Gabriela Verde, explicó que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas del Uruguay, presentada en la jornada del miércoles, promoverá la industria creativa y la producción cinematográfica. Ahora, los jóvenes dispondrán de un espacio para trabajar y podrán mostrarle al mundo el sentir, la cultura y la forma de ser del pueblo uruguayo, remarcó.
"Hito en la historia cultural" de Uruguay
"El cine nacional goza de un momento de madurez y expansión ya que, en las últimas décadas conquistó espacios internacionales, diversificó los géneros y se consolidó como un sector profesional y creativo", señaló la presidenta de la flamante organización, Virginia Hinze.
Esta academia es un proceso de construcción colectiva, que marca un hito en la historia cultural del país y dotará al cine de una institución capaz de visibilizar el trabajo, preservar su memoria, reconocer la excelencia y proyectarlo hacia el mundo, aseguró.
Por su parte, la presidenta de la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay, Gisella Previtali, destacó que Uruguay dispondrá, por primera vez, de una herramienta estratégica para el desarrollo del cine y adelantó que se firmará un convenio entre ambas organizaciones para generar líneas de trabajo específicas.
En tanto, el vicepresidente de la institución, Jorge Temponi, explicó que el acta fundacional se acordó el pasado 30 de julio y actualmente está en trámite ante el MEC para consolidarse como organización civil.
“El cine nacional creció en variedad y esperamos colaborar para que siga creciendo hacia adentro y hacia afuera de fronteras”, alegó Temponi.
Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas del Uruguay
Con la inauguración de este miércoles, Uruguay se sumó a países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela, al crear una academia de cine.
La misma reúne a profesionales de todas las áreas del cine nacional y dispone de 194 socios fundadores, comisión directiva y estatutos aprobados.
Entre los cometidos de la academia estará la creación de los premios nacionales de cine y la designación de las películas uruguayas que representarán al país en festivales internacionales.