Fue inaugurada la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas del Uruguay

Por su parte, la presidenta de la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay, Gisella Previtali, destacó que Uruguay dispondrá, por primera vez, de una herramienta estratégica para el desarrollo del cine y adelantó que se firmará un convenio entre ambas organizaciones para generar líneas de trabajo específicas.

En tanto, el vicepresidente de la institución, Jorge Temponi, explicó que el acta fundacional se acordó el pasado 30 de julio y actualmente está en trámite ante el MEC para consolidarse como organización civil.

“El cine nacional creció en variedad y esperamos colaborar para que siga creciendo hacia adentro y hacia afuera de fronteras”, alegó Temponi.

Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas del Uruguay

Con la inauguración de este miércoles, Uruguay se sumó a países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela, al crear una academia de cine.

La misma reúne a profesionales de todas las áreas del cine nacional y dispone de 194 socios fundadores, comisión directiva y estatutos aprobados.

Entre los cometidos de la academia estará la creación de los premios nacionales de cine y la designación de las películas uruguayas que representarán al país en festivales internacionales.