Collette Spinetti | presidencia | derechos

algunas diferencias

PAIS (FA) expulsó de sus filas a Collette Spinetti, secretaria de DDHH de la Presidencia

Si bien las diferencias venían desde hace un tiempo, este miércoles PAIS -sector integrante del Frente Amplio- anunció la ruptura con Collette Spinetti.

Collette Spinetti, secretaria de Derechos Humanos.

 Foto: Presidencia
Por Redacción Caras y Caretas

La titular de la secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, Collette Spinetti, quedó en el ojo de la tormenta, pero no por un tema vinculado a su responsabilidad institucional: este miércoles su sector, Participación, Acción e Integración Social (PAIS), anunció la desvinculación de sus filas por “amplias diferencias sobre algunas decisiones políticas”.

"Queremos dar cuenta que la Prof. Collette Spinetti no nos representa y estamos retirándole nuestro apoyo y confianza política", señala el sector en una nota enviada al presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, y al secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez.

PAIS dice que quiere dejar “especial constancia” en que “el nombramiento de la mencionada compañera, a cargo de la Secretaría de DDHH de Presidencia, es una designación que ha sido realizada desde el gobierno en el ejercicio de sus legítimos derechos. Sin perjuicio de ello, nos interesa dejar establecido a título expreso, que nuestro sector, no propuso, ni expresó opinión respecto al cargo que le fuera adjudicado”.

Seguidamente entienden “necesario expresar que tenemos amplias diferencias sobre algunas decisiones políticas tomadas por la compañera, en la gestión que viene llevando adelante. Lamentablemente, no hemos tenido las posibilidades de trasladarlo antes. Por lo expuesto, queremos dar cuenta que la profesora Collette Spinetti no nos representa y estamos retirándole nuestro apoyo y confianza política”.

Comunicación FA CS 15092025-1

Informan desvinculación

Por su parte, Subrayado (Canal 10), indicó que “fuentes políticas” informaron que una de las razones para la medida fue que Spinetti habría designado a su expareja como adjunto en su misma oficina.

Spinetti es una reconocida activista por los derechos de la población trans. Es bailarina, profesora de literatura y activista. Fue designada por el presidente Yamandú Orsi para ocupar la titularidad de la Secretaría de Derechos Humanos por el período 2025-2030. Es reconocida por su labor en CTU Colectivo Trans del Uruguay.

