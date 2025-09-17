PAIS (FA) expulsó de sus filas a Collette Spinetti, secretaria de DDHH de la Presidencia

La titular de la secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, Collette Spinetti, quedó en el ojo de la tormenta, pero no por un tema vinculado a su responsabilidad institucional: este miércoles su sector, Participación, Acción e Integración Social (PAIS), anunció la desvinculación de sus filas por “amplias diferencias sobre algunas decisiones políticas”.
algunas diferencias
Si bien las diferencias venían desde hace un tiempo, este miércoles PAIS -sector integrante del Frente Amplio- anunció la ruptura con Collette Spinetti.