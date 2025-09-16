40 comparsas competirán en las Llamadas de Admisión 2025 en el Prado

El candombe volverá a hacer vibrar el Prado de Montevideo con las Llamadas de Admisión 2025, que se desarrollarán el sábado 27 y domingo 28 de setiembre desde las 14.00 horas. En total, serán 40 comparsas las que desfilarán por la avenida Delmira Agustini, desde Buschental hasta León Ribeiro, con la expectativa de conquistar un lugar en el próximo Desfile Oficial de Llamadas, previsto para los días 6 y 7 de febrero de 2026.