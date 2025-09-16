Hacete socio para acceder a este contenido

Cultura y espectáculos Llamadas de Admisión | jurado |

Al ritmo del tambor

40 comparsas competirán en las Llamadas de Admisión 2025 en el Prado

Los días 27 y 28 de setiembre se celebrarán las tradicionales Llamadas de Admisión en la avenida Delmira Agustini. De las 40 comparsas participantes, 23 accederán al Desfile de Llamadas 2026.

Desfile de Llamadas de Admisión. Archivo

Desfile de Llamadas de Admisión. Archivo

 IM
Por Redacción de Caras y Caretas

El candombe volverá a hacer vibrar el Prado de Montevideo con las Llamadas de Admisión 2025, que se desarrollarán el sábado 27 y domingo 28 de setiembre desde las 14.00 horas. En total, serán 40 comparsas las que desfilarán por la avenida Delmira Agustini, desde Buschental hasta León Ribeiro, con la expectativa de conquistar un lugar en el próximo Desfile Oficial de Llamadas, previsto para los días 6 y 7 de febrero de 2026.

La instancia de clasificación permitirá que 23 conjuntos obtengan su pasaje a la máxima cita del candombe en el carnaval uruguayo. El orden de salida se definió mediante un sorteo realizado el pasado 15 de setiembre en la sala Dorada de la Intendencia de Montevideo.

El orden del desfile

Cada jornada contará con la participación de 20 comparsas:

Sábado 28 de setiembre

  • Zumbae
  • Rosario 250
  • La Negra
  • Kimbundú
  • Kindú
  • Rugir del Puerto
  • De San Carlos
  • Hay q´ darle
  • La Covacha
  • Fortaleza Candombera
  • La Sombra Candombera
  • La Vía
  • La Dionisio Díaz
  • El Vacilón de Rieles
  • Son Candomberos
  • Lonjas de San Marcos
  • La Colmena
  • Al son de tula
  • Son del Sur
  • Kalumkembe

Domingo 28 de setiembre

  • La Sene Candombera
  • Afrocan
  • Lonjas de Vera
  • Rugir del Varona
  • Makenna
  • Eco de tambores
  • Son del Norte
  • La Mulata
  • Tacuandombe
  • Lonjas de Ciudad Vieja
  • Makondo
  • Hechiceros
  • Uganda
  • Mandela
  • La Malunga
  • CLB Lonjas de Belgrano
  • La Bambula
  • Lonjas del Inve
  • Ubuntu
  • Malanke

El jurado

El tribunal estará conformado por especialistas en tres rubros:

  • Cuerda: Alejandro Simone, Leticia Tazzi y Julio González.
  • Cuerpo de baile, desplazamiento, expresión corporal y personajes típicos: Rafael Martínez, Ángela Ramírez y Claudia Gisel Silva “Michelle”.
  • Visión global: Álvaro Marotta y Mariela Gotuzzo.

La presidencia del jurado estará a cargo de Alfredo Leirós, reconocido referente en el ámbito del carnaval.

Las Llamadas de Admisión son una instancia competitiva pero también representan una celebración popular que reafirma el vínculo de Montevideo con el candombe, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y que cada año convoca a miles de vecinos y visitantes al Prado para disfrutar de tambores, danza y tradición.

