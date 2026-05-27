Rendición de Cuentas priorizará infancia, seguridad, empleo y apoyo a personas en situación de calle

Dijo que se mantienen los compromisos presupuestales establecidos respecto al incremento previsto para 2027; se abre un espacio para las recomendaciones que surgen del Diálogo Social en materia de unificación del esquema de transferencias a la infancia; se reasignarán recursos al interior del Ejecutivo, y se cumplirá con las metas fiscales.

“Nuestra economía, con las correcciones a la baja, está creciendo por encima del promedio de los últimos diez años, estamos generando empleo formal, estamos logrando consolidar un nivel de inflación como no se observa en 20 años y estamos reduciendo pobreza”, subrayó.

Cumplimiento de metas fiscales

El titular del MEF insistió en que, a pesar de escenario internacional complejo, el Producto Bruto Interno de Uruguay sigue creciendo por encima del promedio de la última década; el empleo formal y salario continuaron creciendo; la inflación se estabiliza en los niveles más bajos de los últimos 20 años; la pobreza continúa registrando un reducción, ubicándose en los niveles de 2019, y que, a su vez, durante 2025 y lo que va de 2026, las metas fiscales se están cumpliendo.

Por ello, agregó, el mensaje del equipo económico al Consejo de Ministros, hizo hincapié en señalar que, aún en escenario de restricciones externas, la performance de la economía Uruguay en promedio, está atravesando síntomas de buen desempeño.

El jerarca agregó que se discutieron los lineamientos políticos vinculados a la Rendición de Cuentas que tiene una consideración de carácter temático, poniendo énfasis en cuatro temas:

1- Infancia (fortalecimiento de políticas vinculadas a infancia)

2- Fortalecimiento de inversiones y recursos asignados a políticas de seguridad

3- Foco en personas en situación de calle

4- Fortalecimiento de dispositivos de empleo

Con esos cuatro focos, dijo que se definió que, los compromisos presupuestales asumidos para 2027 se mantienen y que se está asumiendo como gasto adicional a incorporar en el Presupuesto, la implementación de las recomendaciones del Diálogo Social en materia de unificación del esquema de transferencias y potenciación de gastos asociados a infancia.

Para cumplir con esos objetivos, en un contexto de mayor incertidumbre, el ministro de Economía y Finanzas insistió en que las metas fiscales establecidas por la Ley de Presupuesto se mantienen en todo su rigor. Añadió que las autoridades acordaron el inicio de un proceso bilateral entre el equipo económico y los ministerios para llevar adelante las reasignaciones de recursos necesarias para cumplir con los objetivos mencionados.

Oddone informó que la unificación de transferencias, primera de las cuatro metas comprometida por el Gobierno y que también se encuentra en el documento final del Diálogo Social, está estimada en 30 millones de dólares para 2027. Para los próximos años, añadió el jerarca, los técnicos continúan con las tareas para proyectar los requerimientos financieros dirigidos a este objetivo.

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Arim: no será una “rendición de gasto cero”

Por su parte, Arim reafirmó que la actual no será una “rendición de gasto cero”, sino que el trabajo del Gobierno preserva el compromiso financiero y fiscal establecido en el Presupuesto Nacional 2026-2030 y toma la iniciativa política de destacar con recursos las áreas mencionadas en el Consejo de Ministros, que definió como fundamentales para la ciudadanía.

“En el conjunto de incertidumbre que nos rodea, hay una Rendición de Cuentas que prioriza las áreas que consideramos centrales para la ciudadanía hoy”, insistió Arim.