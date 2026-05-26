"Patuco" López presenta Cubo del Sur: un homenaje a la rambla que "atrae con su misterio e historia"

Para el evento de este jueves, la apertura del espectáculo estará a cargo de Simona Bustelo y Mateo Olivero, y las entradas pueden adquirirse a través de Redtickets.

Patuco López en Villa Dolores

¿Quién es "Patuco" López?

La carrera artística del músico de 32 años, comenzó en el liceo IAVA cuando junto a un grupo de amigos fundaron la banda Salandrú. Con el paso de los años, comenzó a estudiar y adentrarse en el mundo musical, pasando por el TUMP, la Escuela Universitaria de Música, llegando incluso a estar tres meses en La Habana (Cuba) para estudiar con el percusionista Eduardo Ramos.

En el año 2021 lanzó su primer disco solista, Mario, el cuál fue grabado y filmado en vivo con la colaboración de Juan Pablo Chapital y Nicolás Román. En 2024 publicó su segundo disco, Hunde, que lo llevó a recorrer no sólo nuestro país, sino que a una gira por la ciudad de Córdoba, Argentina. Finalmente, en octubre de 2025 hizo oficial el lanzamiento de su tercer disco, Cubo del Sur.

Entre sus nominaciones individuales, fue nominado en 2025 por los premios Grafitti en la categoría de "Mejor artista nuevo".