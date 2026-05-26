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Cultura y espectáculos

En Sociedad Urbana de Villa Dolores

"Patuco" López presenta Cubo del Sur: un homenaje a la rambla que "atrae con su misterio e historia"

Francisco "Patuco" López se presenta este jueves en la Sociedad Urbana Villa Dolores, recorriendo canciones de su último disco, Cubo del Sur.

Patuco López presenta Cubo del Sur.

"Patuco" López presenta Cubo del Sur.
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El próximo jueves 28 de mayo desde las 20:30 en la Sociedad Urbana Villa Dolores, Francisco "Patuco" López se estará presentando junto a su banda "La Mística". Este espectáculo reco.rrerá canciones de su nuevo disco Cubo del Sur pero también de sus discos anteriores.

La banda está conformada por "Patuco" López (voz, guitarra base y percusión), Juan Pablo Chapital (guitarra eléctrica), Nicolás Román (bajo y coros) y Cachi Bacchetta (batería y percusión).

Cubo del Sur es un disco que se lanzó oficialmente en octubre de 2025 y según explicó el propio artista, el nombre hace referencia a un lugar de la rambla de Montevideo a la altura de la Ciudad Vieja. "Como un imán, ese círculo de piedras al borde del Río de la Plata me atrae con su misterio y su historia. Allí nacieron algunas de estas canciones y un buen día decidí homenajearlo con el nombre del disco", contó.

Para el evento de este jueves, la apertura del espectáculo estará a cargo de Simona Bustelo y Mateo Olivero, y las entradas pueden adquirirse a través de Redtickets.

Patuco López en Villa Dolores

¿Quién es "Patuco" López?

La carrera artística del músico de 32 años, comenzó en el liceo IAVA cuando junto a un grupo de amigos fundaron la banda Salandrú. Con el paso de los años, comenzó a estudiar y adentrarse en el mundo musical, pasando por el TUMP, la Escuela Universitaria de Música, llegando incluso a estar tres meses en La Habana (Cuba) para estudiar con el percusionista Eduardo Ramos.

En el año 2021 lanzó su primer disco solista, Mario, el cuál fue grabado y filmado en vivo con la colaboración de Juan Pablo Chapital y Nicolás Román. En 2024 publicó su segundo disco, Hunde, que lo llevó a recorrer no sólo nuestro país, sino que a una gira por la ciudad de Córdoba, Argentina. Finalmente, en octubre de 2025 hizo oficial el lanzamiento de su tercer disco, Cubo del Sur.

Entre sus nominaciones individuales, fue nominado en 2025 por los premios Grafitti en la categoría de "Mejor artista nuevo".

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