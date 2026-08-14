Diez propuestas gratuitas para descubrir Ciudad Vieja este sábado

Entre las decenas de opciones disponibles, estas son diez propuestas para armar un recorrido por el barrio.

Cine para conocer otras historias

La Embajada de México ofrecerá la proyección del documental Breaking la vida, de 15.00 a 17.00, con entrada libre.

También se podrá visitar en el Museo Histórico Nacional la muestra ¡Clic! Historias de la fotografía y el cine, que reúne cámaras, proyectores y objetos históricos, además de experiencias interactivas. La actividad será de 13.30 a 16.30.

El candombe sale a la calle

Los tambores también tendrán su lugar en la jornada. A las 13.00, la mini comparsa Pequeño Río desfilará por el Mercado del Puerto.

Además, desde las 12.00, Casona Mauá será escenario de un desfile de gramilla y tambores.

Recorrer la historia de Ciudad Vieja

Para quienes prefieran conocer el patrimonio caminando, La Ruta Ecléctica propone un recorrido guiado gratuito a partir de las 14.00. El trayecto incluye lugares emblemáticos como el Teatro Solís, el Club Uruguay, el Palacio Taranco y el Museo de Arte Precolombino e Indígena. No requiere inscripción.

Otra opción será Tras los rastros de la muralla, un caminatour que comenzará a las 10.00 en Reconquista e Ituzaingó.

Una roda de samba para disfrutar entre amigos

En Montevideo Indoor Coffee Shop, ubicado en Pérez Castellano 1545, se realizará una nueva edición de la Roda de Samba. La propuesta, de 11.00 a 17.00, invita al público a rodear a los músicos y disfrutar de clásicos de la música brasileña.

Música en distintos rincones

La Plaza Matriz tendrá un escenario central con bandas en vivo y DJs entre las 12.00 y las 16.00.

Para quienes prefieran la música clásica, la Cripta Señor de la Paciencia ofrecerá a las 15.00 un concierto con piano, voz y cello.

La casa donde nació Artigas

La Casa Natal de Artigas, ubicada en la esquina de Colón y Cerrito y reabierta al público en junio, podrá visitarse de 10.00 a 16.00.

A las 11.00, además, el Centro Artiguista Oriental y Regional presentará el libro El partido del Rosario en la encrucijada revolucionaria, del profesor Daniel López.

Flamenco en las calles

Alto Taller, en Piedras 292 esquina Colón, volverá a recibir desde las 13.00 una nueva edición de Tablao Flamenco y la Sevillana Masiva.

La actividad combina baile, música y encuentro y, como parte de la propuesta, la celebración se trasladará a la calle para convertir el entorno en una fiesta flamenca.

Ciudad Vieja sobre dos ruedas

El centro cultural Rodala, en Sarandí 263, tendrá actividades de 11.00 a 17.00 para quienes quieran acercarse al mundo de la bicicleta.

Habrá biciparking, bike polo, minirodadas y slalom freestyle, además de una feria de piezas y música a cargo de la DJ Helen Acci.

Crear con las propias manos

En Pérez Castellano 1514, entre las 11.00 y las 17.00, se podrá participar de una jornada de serigrafía en vivo.

La actividad será abierta a todo público y permitirá experimentar con la técnica y realizar afiches.

El universo de Torres García

El Museo Torres García también tendrá una programación especial. A las 11.00, Marianela Ferreyra presentará Monstruología: fórmulas de interferencia para la creación consciente.

Más tarde, a las 14.00, será el turno de una presentación en vivo del Coro Sonatinas.

Con propuestas que van desde el patrimonio y la historia hasta el candombe, el flamenco, el cine, las artes visuales y la música, Sábados en Ciudad Vieja vuelve a convertir al barrio histórico en un gran espacio cultural abierto para recorrer y disfrutar gratuitamente.