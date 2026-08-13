"El público se apropió de Doña Bastarda, ya no es una murga de gurises", sostuvo Imanol Sibes

Imanol contó que, a diferencia de otros años, donde al llegar el momento de la retirada el público “se iba para los ómnibus”, en el último tiempo “mucha gente esperaba que la murga bajara, algo que es muy fuerte”.

Murga como voz del pueblo

En una entrevista brindada a Caras y Caretas, Nacho Alonso, referente de La Mojigata, se refirió al concepto de murga como voz del pueblo. En sus declaraciones, afirmó que “no corresponde ponerse ese traje” porque a su entender “hay muchos pueblos”.

Respecto a esta afirmación, Imanol Sibes sostuvo que “coincide” con la mirada de Alonso. “Es una expresión que para mí poéticamente es hermosa y creo que lo que quiere decir esa expresión es que la murga representa una voz, una verdad”, apuntó. Comparó la situación con la red social X, asegurando que “nunca un mensaje replicado ahí va a pegar de la misma manera que un coro de murga”.

Durante su reflexión, Imanol entiende que “hay que analizar principalmente la palabra pueblo” de la expresión, definiendo en primer lugar qué es el pueblo. “Creo que la ‘murga como voz del pueblo’ es una expresión muy fuerte, pero sí representa muchas voces”.

Imanol Sibes sostuvo que “hay que respetar a la murga como esencia” porque “es una voz que dice y que llega bien”. Sin embargo, “adornarla como que es la voz de aquellos que no tienen voz, no es tan así”.

Imanol Sibes en el Carnaval 2026

Sus proyectos personales

Imanol se volvió una de las grandes figuras de nuestro carnaval, enmarcando a personajes que sin duda pasarán a la historia como lo fueron el Vecino y Artigas. Luego del éxito en 2025, su mayor temor era poder volver a crear un personaje que estuviera a la altura, algo que cumplió con la interpretación de Artigas.

“Llega un punto que son tantas las emociones que vivís encarnando un personaje, que después cuando volvés a la rutina es como que llega un punto que no podés fingir demencia. Yo lo sentí, lo viví, me pasó algo”, contó.

Esto llevó a que el artista revelara su intención de dedicarse más al mundo artístico pero sin dejar de lado su trabajo actual como contador. “Me encuentro como en un momento de investigar, explorar más, conocerme más como artista y animarme a dar ese zarpazo”, sostuvo.

“Me animé a revertir los roles de artista y de contador, dándole más carga horaria, algo que hago con un montón de miedos pero estoy feliz de haber dado ese paso. El problema no es ser contador, sino que había otra vida ahí que estaba agazapada y, con sus dudas y certezas, me animé a dar el paso”, valoró Imanol Sibes.