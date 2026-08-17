INBA: "Hoy paga el que quiere": una reforma para hacer efectivas las multas por maltrato animal

La reforma permitiría al INBA disponer de herramientas para cobrar esas multas y fortalecer su capacidad de fiscalización y respuesta ante las denuncias.

El volumen de casos contrasta con los recursos disponibles. El instituto recibe entre 400 y 550 denuncias por mes, pero para atender los 17 departamentos del interior cuenta únicamente con tres funcionarios. A ellos se suman otros cinco trabajadores destinados a Montevideo y Canelones.

De aprobarse la reforma, el objetivo es contar con al menos un funcionario del INBA en cada departamento, lo que permitiría mejorar la atención territorial y dar una respuesta más rápida a las situaciones denunciadas.

Rendición de Cuentas

La modificación forma parte del proyecto de Rendición de Cuentas que ingresa este lunes al pleno de la Cámara de Representantes para su aprobación general. En los próximos días comenzará el análisis de los diferentes artículos correspondientes a los organismos y dependencias del Estado.

Para el INBA, la reforma representa un cambio estructural para dotar al organismo de recursos propios y también fortalecer su capacidad para controlar, sancionar y hacer efectivas las medidas frente al maltrato animal.