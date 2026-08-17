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Sociedad INBA | multas |

Cientos de denuncias cada mes

INBA: "Hoy paga el que quiere": una reforma para hacer efectivas las multas por maltrato animal

INBA intenta reformarse para hacer efectivas las multas por maltrato animal, ante una situación que Esteban Vieta resumió así: “Hoy paga el que quiere”.

INBA se propone una reforma para hacer efectivas las multas por maltrato animal, ante la dificultad de cobro actual.

INBA se propone una reforma para hacer efectivas las multas por maltrato animal, ante la dificultad de cobro actual.

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El Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) enfrenta una de sus principales dificultades, recibe cientos de denuncias cada mes, pero cuenta con pocos funcionarios y tiene problemas para hacer efectivas las sanciones. Una reforma incluida en la Rendición de Cuentas intenta modificar esta situación y darle al organismo mayor autonomía y recursos propios.

El presidente del INBA, Esteban Vieta, explicó a Informativo Uruguay que el proyecto plantea la descentralización del instituto respecto del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), además de la creación de un mecanismo de financiamiento propio.

Multas por maltrato animal

Uno de los principales cambios estaría relacionado con las multas por maltrato animal. Según Vieta, actualmente el organismo tiene dificultades para hacer efectivo el cobro de las sanciones y resumió la situación con una frase contundente: “Hoy paga el que quiere”.

La reforma permitiría al INBA disponer de herramientas para cobrar esas multas y fortalecer su capacidad de fiscalización y respuesta ante las denuncias.

El volumen de casos contrasta con los recursos disponibles. El instituto recibe entre 400 y 550 denuncias por mes, pero para atender los 17 departamentos del interior cuenta únicamente con tres funcionarios. A ellos se suman otros cinco trabajadores destinados a Montevideo y Canelones.

De aprobarse la reforma, el objetivo es contar con al menos un funcionario del INBA en cada departamento, lo que permitiría mejorar la atención territorial y dar una respuesta más rápida a las situaciones denunciadas.

Rendición de Cuentas

La modificación forma parte del proyecto de Rendición de Cuentas que ingresa este lunes al pleno de la Cámara de Representantes para su aprobación general. En los próximos días comenzará el análisis de los diferentes artículos correspondientes a los organismos y dependencias del Estado.

Para el INBA, la reforma representa un cambio estructural para dotar al organismo de recursos propios y también fortalecer su capacidad para controlar, sancionar y hacer efectivas las medidas frente al maltrato animal.

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