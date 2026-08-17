El Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) enfrenta una de sus principales dificultades, recibe cientos de denuncias cada mes, pero cuenta con pocos funcionarios y tiene problemas para hacer efectivas las sanciones. Una reforma incluida en la Rendición de Cuentas intenta modificar esta situación y darle al organismo mayor autonomía y recursos propios.
Cientos de denuncias cada mes
INBA: "Hoy paga el que quiere": una reforma para hacer efectivas las multas por maltrato animal
INBA intenta reformarse para hacer efectivas las multas por maltrato animal, ante una situación que Esteban Vieta resumió así: “Hoy paga el que quiere”.