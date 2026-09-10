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Cultura y espectáculos mundo | Sala Hugo Balzo | música

Para viajar sin moverse del asiento

MUNDO presenta Viajar es un estado: espectáculo musical que invita a recorrer paisajes interiores

El proyecto musical de Guillermo Welker llegará el 14 de septiembre a la Sala Hugo Balzo con un concierto que fusiona composición, narrativa y una cuidada puesta en escena para convertir el viaje en una experiencia emocional.

MUNDO presenta Viajar es un estado

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Por Redacción de Caras y Caretas

¿Qué significa viajar? Para MUNDO, el proyecto musical creado por el violinista y compositor Guillermo Welker, la respuesta va mucho más allá del movimiento entre destinos. Su nuevo espectáculo, Viajar es un estado, propone entender el viaje como un proceso de transformación personal, donde el antes, el durante y el después de cada experiencia dejan una marca en quien la vive.

La propuesta llegará el lunes 14 de septiembre, a las 21:00 horas, a la Sala Hugo Balzo del Auditorio Nacional del SODRE, en una presentación que combinará música en vivo, recursos visuales y una puesta escénica diseñada para envolver al público.

Un disco convertido en experiencia

El espectáculo toma como punto de partida el álbum Viajar es un estado, integrado por once composiciones que transitan distintos géneros y atmósferas sonoras. Cada pieza representa una etapa del recorrido y construye un paisaje emocional que invita a conectar con recuerdos, sensaciones y estados de ánimo.

La experiencia se completa con una propuesta visual donde telas, texturas e iluminación dialogan con la música, transformando el escenario en un territorio cambiante que acompaña el desarrollo de cada obra.

Una identidad artística propia

Con este primer trabajo discográfico, Guillermo Welker consolida una propuesta que integra composición, narrativa y lenguaje visual, ampliando los límites del concierto tradicional para ofrecer una experiencia inmersiva.

En escena estará acompañado por Bruno Carro en bajo, Mariano Rodríguez en guitarra y Angelo Priore en batería, conformando una formación que dará vida a un proyecto donde cada canción es una invitación a descubrir que, más que un destino, viajar puede ser un estado.

Las entradas están disponibles a través de Tickantel.

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