MUNDO presenta Viajar es un estado: espectáculo musical que invita a recorrer paisajes interiores

¿Qué significa viajar? Para MUNDO, el proyecto musical creado por el violinista y compositor Guillermo Welker, la respuesta va mucho más allá del movimiento entre destinos. Su nuevo espectáculo, Viajar es un estado, propone entender el viaje como un proceso de transformación personal, donde el antes, el durante y el después de cada experiencia dejan una marca en quien la vive.