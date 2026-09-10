¿Qué significa viajar? Para MUNDO, el proyecto musical creado por el violinista y compositor Guillermo Welker, la respuesta va mucho más allá del movimiento entre destinos. Su nuevo espectáculo, Viajar es un estado, propone entender el viaje como un proceso de transformación personal, donde el antes, el durante y el después de cada experiencia dejan una marca en quien la vive.
Para viajar sin moverse del asiento
MUNDO presenta Viajar es un estado: espectáculo musical que invita a recorrer paisajes interiores
El proyecto musical de Guillermo Welker llegará el 14 de septiembre a la Sala Hugo Balzo con un concierto que fusiona composición, narrativa y una cuidada puesta en escena para convertir el viaje en una experiencia emocional.