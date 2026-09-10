Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad

Alternativa de movilidad

Proponen crear un bus turístico semanal para recorrer Piriápolis

La propuesta apunta especialmente a personas mayores y a quienes no disponen de vehículo propio, que actualmente pueden encontrar dificultades para trasladarse hacia determinados lugares.

Iniciativa de un bus turístico en Piriápolis

Iniciativa de un bus turístico en Piriápolis
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

La iniciativa del bus turístico es uno de tres proyectos que la edila nacionalista Rita Colombo prevé presentar ante la Junta Departamental de Maldonado, junto con propuestas para proteger fauna marina y prevenir la contaminación de aguas subterráneas.

Un recorrido turístico para vecinos y visitantes

La edila del Partido Nacional Rita Colombo anunció tres iniciativas que buscará impulsar en la Junta Departamental de Maldonado, con propuestas vinculadas al turismo, el cuidado ambiental y la gestión de aguas residuales en zonas rurales.

Uno de los proyectos plantea implementar un bus turístico semanal en Piriápolis, destinado a conectar distintos puntos de interés de la ciudad y facilitar el acceso tanto a visitantes como a residentes.

Según explicó Colombo, la propuesta apunta especialmente a personas mayores y a quienes no disponen de vehículo propio, que actualmente pueden encontrar dificultades para trasladarse hacia determinados lugares. Entre los ejemplos mencionó el cerro San Antonio, uno de los principales atractivos de Piriápolis.

La iniciativa toma como referencia el funcionamiento del bus turístico de Montevideo y busca generar una alternativa de movilidad que también contribuya a fortalecer la actividad turística local.

Fondo para fauna marina y tratamiento de aguas

El segundo proyecto propone crear un fondo de apoyo para organizaciones dedicadas a rehabilitar animales marinos afectados por hidrocarburos. La idea es que las instituciones puedan presentar ante la Intendencia los gastos realizados en productos de limpieza, medicamentos y alimentación y acceder posteriormente a un mecanismo de reintegro.

Colombo señaló que, si bien existen protocolos específicos para grandes derrames, también pueden producirse episodios puntuales de contaminación en los que no sea posible identificar rápidamente al responsable.

La tercera iniciativa está relacionada con los nuevos fraccionamientos rurales y plantea establecer sistemas adecuados y ecológicos para el tratamiento de las aguas residuales provenientes de viviendas.

La edila advirtió sobre el riesgo de que los desechos de baños y cocinas terminen directamente en el terreno y puedan afectar las napas subterráneas utilizadas para consumo humano.

Colombo adelantó que el 13 de octubre realizará una exposición sobre esta problemática, en la que desarrollará los principales aspectos de la propuesta.

Te puede interesar