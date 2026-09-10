Proponen crear un bus turístico semanal para recorrer Piriápolis

Según explicó Colombo, la propuesta apunta especialmente a personas mayores y a quienes no disponen de vehículo propio, que actualmente pueden encontrar dificultades para trasladarse hacia determinados lugares. Entre los ejemplos mencionó el cerro San Antonio, uno de los principales atractivos de Piriápolis.

La iniciativa toma como referencia el funcionamiento del bus turístico de Montevideo y busca generar una alternativa de movilidad que también contribuya a fortalecer la actividad turística local.

Fondo para fauna marina y tratamiento de aguas

El segundo proyecto propone crear un fondo de apoyo para organizaciones dedicadas a rehabilitar animales marinos afectados por hidrocarburos. La idea es que las instituciones puedan presentar ante la Intendencia los gastos realizados en productos de limpieza, medicamentos y alimentación y acceder posteriormente a un mecanismo de reintegro.

Colombo señaló que, si bien existen protocolos específicos para grandes derrames, también pueden producirse episodios puntuales de contaminación en los que no sea posible identificar rápidamente al responsable.

La tercera iniciativa está relacionada con los nuevos fraccionamientos rurales y plantea establecer sistemas adecuados y ecológicos para el tratamiento de las aguas residuales provenientes de viviendas.

La edila advirtió sobre el riesgo de que los desechos de baños y cocinas terminen directamente en el terreno y puedan afectar las napas subterráneas utilizadas para consumo humano.

Colombo adelantó que el 13 de octubre realizará una exposición sobre esta problemática, en la que desarrollará los principales aspectos de la propuesta.