El Parlamento aprobó Fondo de Garantías para el Casmu por 110 millones de dólares

“Que el Estado ponga la garantía y que los dueños no pongan nada, no es de sentido común”, reflexionó el senador colorado Pedro Bordaberry. “Si vos sos el propietario de la empresa, no podes pedirle al Estado ‘dame una garantía de 120 millones de dólares’ y no poner nada”, opinó.

Médicos critican

Entre tanto el Sindicato Médico del Uruguay rechazó que se condicione parcialmente el acceso al Fondo de Garantías con el aporte de los médicos capitalizadores. “Un socio capitalizador no tiene el control efectivo ni el poder de decisión de un propietario real sobre el destino de su capital”, aseguró en un comunicado. “En cambio tiene la obligación de un accionista sin la injerencia de un accionista”, remarcó. “El riesgo se traslada al médico que trabaja” y no “a la gestión que llevó a la institución a este punto”, criticó.