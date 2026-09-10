El Parlamento aprobó Fondo de Garantías para el Casmu por 110 millones de dólares

La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad el proyecto de Ley remitido por la Cámara de Diputados para que el Casmu acceda al Fondo de Garantías financieras necesario para la financiación de la mutualista. La norma recibió el apoyo de los 30 senadores, dando aprobación definitiva a la Ley que había sido aprobada por Diputados en la jornada de ayer.
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De acuerdo al legislador frenteamplista Daniel Borbonet ahora “el Casmu tiene acceso al 90% de todo lo solicitado” que equivale a 110 millones de dólares “y luego hay un 10% que dependerá de lo que la Asamblea del Casmu, que son los dueños, decida”. La mayor parte del préstamo no está sujeta a que los 3000 médicos capitalizadores hagan un aporte .
El senador nacionalista Sergio Botana dijo que “es una solución que llega de modo oportuno, y que va a permitir hacer las reestructuras necesarias para empatar los ingresos con los egresos mensuales”. A la vez la normativa “pone exigencias de presentar planes, para poder recibir el financiamiento”, acotó en rueda de prensa.
“Que el Estado ponga la garantía y que los dueños no pongan nada, no es de sentido común”, reflexionó el senador colorado Pedro Bordaberry. “Si vos sos el propietario de la empresa, no podes pedirle al Estado ‘dame una garantía de 120 millones de dólares’ y no poner nada”, opinó.
Médicos critican
Entre tanto el Sindicato Médico del Uruguay rechazó que se condicione parcialmente el acceso al Fondo de Garantías con el aporte de los médicos capitalizadores. “Un socio capitalizador no tiene el control efectivo ni el poder de decisión de un propietario real sobre el destino de su capital”, aseguró en un comunicado. “En cambio tiene la obligación de un accionista sin la injerencia de un accionista”, remarcó. “El riesgo se traslada al médico que trabaja” y no “a la gestión que llevó a la institución a este punto”, criticó.