La familia del músico Ruben Rada informó este lunes que llevarán adelante la serie de conciertos en homenaje a la emblemática banda Tótem, que estaban programados desde antes de la partida del músico, y tras un breve período de incertidumbre sobre la realización de los espectáculos.
"Es lo que nuestro padre hubiera querido": familia de Rada confirmó el homenaje a Tótem
Los tres herederos musicales de Rada asumirán el rol vocal del homenaje a Totém. "Con muchísimo respeto y admiración vamos a cantar sus tres hijos".