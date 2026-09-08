"Es lo que nuestro padre hubiera querido": familia de Rada confirmó el homenaje a Tótem

Para estos espectáculos en homenaje a Tótem, los tres herederos musicales de Rada asumirán el rol vocal del proyecto para recorrer el repertorio de la histórica agrupación de candombe rock creada en 1970.

"Con muchísimo respeto y admiración vamos a cantar sus tres hijos y tendremos el privilegio de que en el bajo estará el Lobito Lagarde, miembro original y fundamental de la banda", detallaron.

Sobre las entradas

Por otra parte, la producción contempló la situación de quienes adquirieron las localidades con anterioridad al fallecimiento del referente de la música uruguaya y ofrecieron la posibilidad de pedir el reintegro. "Queda claro que ante este cambio, si alguien lo desea, puede pedir la devolución de las entradas".

Antes de cerrar el comunicado, agradecieron al público "por acompañar".