Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Cultura y espectáculos Rada | Tótem |

"Es lo que nuestro padre hubiera querido": familia de Rada confirmó el homenaje a Tótem

Los tres herederos musicales de Rada asumirán el rol vocal del homenaje a Totém. "Con muchísimo respeto y admiración vamos a cantar sus tres hijos".

Ruben Rada (archivo, noviembre 2025)

Ruben Rada (archivo, noviembre 2025)

 Meri Parrado
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

La familia del músico Ruben Rada informó este lunes que llevarán adelante la serie de conciertos en homenaje a la emblemática banda Tótem, que estaban programados desde antes de la partida del músico, y tras un breve período de incertidumbre sobre la realización de los espectáculos.

"Luego de pensar y sentir unos días en familia, hemos tomado la decisión de hacer los shows en homenaje a Tótem", informaron a través del comunicado difundido en la cuenta oficial de Instagram que utilizaba Rada. "Estamos convencidos de que es lo que nuestro padre hubiera querido", agregaron.

"Vamos a cantar sus tres hijos"

La familia recordó que la preparación del espectáculo ya se encontraba en un estado avanzado y que Rada había participado activamente en las jornadas de práctica. "Ya tuvimos varios ensayos y él estaba muy entusiasmado con la banda y por volver a cantar esas canciones después de tantos años", señalaron.

Para estos espectáculos en homenaje a Tótem, los tres herederos musicales de Rada asumirán el rol vocal del proyecto para recorrer el repertorio de la histórica agrupación de candombe rock creada en 1970.

"Con muchísimo respeto y admiración vamos a cantar sus tres hijos y tendremos el privilegio de que en el bajo estará el Lobito Lagarde, miembro original y fundamental de la banda", detallaron.

Sobre las entradas

Por otra parte, la producción contempló la situación de quienes adquirieron las localidades con anterioridad al fallecimiento del referente de la música uruguaya y ofrecieron la posibilidad de pedir el reintegro. "Queda claro que ante este cambio, si alguien lo desea, puede pedir la devolución de las entradas".

Antes de cerrar el comunicado, agradecieron al público "por acompañar".

Temas

Te puede interesar