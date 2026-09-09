Frío afuera, rock adentro: Buitres volvió a hacer vibrar SITIO demostrando su vigencia

Finalmente, pasados unos minutos de la hora marcada, Buitres salió a escena para tocar “Te llevo en el sentimiento”, canción que dio inicio a un espectáculo que recorrió buena parte de la historia de la banda a lo largo de sus 35 años.

Thiago Rodríguez

Durante más de dos horas, quienes habían ocupado su lugar sobre el cemento de la carpa fueron testigos de un recorrido por canciones de diferentes etapas de la discografía de Buitres. Entre ellas aparecieron algunos temas que llevaban un tiempo sin decir presente en los espectáculos y que volvieron a encontrarse con un público dispuesto a cantarlos.

Pero la noche todavía tenía una sorpresa preparada. Después de un corte programado de unos quince minutos, la banda regresó para comenzar el segundo tramo del espectáculo. Y durante algunos minutos, la escena tomó un giro inesperado cuando la sobrina de Gabriel, apareció personificando a un gato.

La escena sorprendió a los presentes y terminó siendo el puntapié para que la banda presentara tres canciones de su nuevo disco: “Gata de Gorgos”, “Los Conjuros” y “La Imagen”. Así, el nuevo material tuvo su lugar dentro de una noche que estuvo marcada por el repaso de la trayectoria de la banda, pero dejó claro que la historia de Buitres todavía tiene capítulos por escribir.

Thiago Rodríguez

A 35 años de su historia, Buitres continúa encontrando la manera de reunir a quienes los siguen desde hace décadas con quienes recién empiezan a descubrir sus canciones. El público de este sábado fue una muestra de eso.

Afuera, el frío seguía esperando pero adentro, durante más de dos horas, nadie pareció acordarse demasiado de ellos. Entre guitarras, canciones, saltos y el canto de la gente, Buitres volvió a demostrar que pese al paso del tiempo mantiene su vigencia.