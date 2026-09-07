IM confirmó las fechas del Carnaval 2027: ¿Cuándo serán las pruebas y empieza el concurso?

Las pruebas de admisión, que tendrán lugar en el Teatro de Verano, serán entre el martes 10 de noviembre y el miércoles 18 de noviembre. El Desfile Inaugural del Carnaval por Av. 18 de julio será el jueves 21 de enero mientras que el comienzo del Concurso Oficial del Carnaval quedó fijado para el lunes 25 de enero.