Cada vez queda menos para que comience el Carnaval 2027. Este lunes, la Intendencia de Montevideo (IM) dio a conocer las fechas más importantes dónde se establece los días para las pruebas de admisión, el inicio del Concurso Oficial del Carnaval y el Desfile de Llamadas.
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IM confirmó las fechas del Carnaval 2027: ¿Cuándo serán las pruebas y empieza el concurso?
Las pruebas de admisión para el Carnaval 2027 serán entre el 10 y el 18 de noviembre, mientras que el Concurso Oficial del Carnaval comenzará el 25 de enero.