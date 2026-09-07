Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Cultura y espectáculos Concurso Oficial del Carnaval | Intendencia de Montevideo (IM) |

para marcar en la agenda

IM confirmó las fechas del Carnaval 2027: ¿Cuándo serán las pruebas y empieza el concurso?

Las pruebas de admisión para el Carnaval 2027 serán entre el 10 y el 18 de noviembre, mientras que el Concurso Oficial del Carnaval comenzará el 25 de enero.

IM confirmó las fechas del Carnaval 2027.

IM confirmó las fechas del Carnaval 2027.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Cada vez queda menos para que comience el Carnaval 2027. Este lunes, la Intendencia de Montevideo (IM) dio a conocer las fechas más importantes dónde se establece los días para las pruebas de admisión, el inicio del Concurso Oficial del Carnaval y el Desfile de Llamadas.

Las pruebas de admisión, que tendrán lugar en el Teatro de Verano, serán entre el martes 10 de noviembre y el miércoles 18 de noviembre. El Desfile Inaugural del Carnaval por Av. 18 de julio será el jueves 21 de enero mientras que el comienzo del Concurso Oficial del Carnaval quedó fijado para el lunes 25 de enero.

En cuánto a las Llamadas, el sábado 10 y domingo 11 de octubre en el Prado, se estarán realizando las Llamadas de Admisión. Finalmente, el Desfile de Llamadas será el viernes 5 y sábado 6 de febrero por Isla de Flores.

El desfile de Escuelas de Samba por la principal avenida de nuestro país, será el viernes 22 de enero.

Las otras fechas importantes del Carnaval

Repasamos a continuación los eventos más destacados que ya tienen fecha fijadas.

Murga Joven

  • Ensayos abiertos en la Sala Lazaroff (del 7 al 9 de setiembre; del 14 al 16 de setiembre y entre 21 y 22 de setiembre)
  • Primera instancia de Muestra (del 4 de noviembre al 14 de noviembre)
  • Segunda instancia de Muestra (del 1° de diciembre al 4 de diciembre)

Carnaval de las promesas

  • Muestra en Las Duranas (del miércoles 21 al miércoles 28 de octubre)
  • Lanzamiento Carnaval de las Promesas (domingo 8 de noviembre)
  • Desfile inaugural (domingo 13 de diciembre)
  • Concurso en el Teatro de Verano (del lunes 21 de diciembre al domingo 17 de enero)

Temas

Te puede interesar