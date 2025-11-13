Hacete socio para acceder a este contenido

Cultura y espectáculos La Reina de La Teja |

Para saciar la ansiedad

PDA Carnaval: Más que Lonja debutó y dejó muy buenas sensaciones

Además, el Teatro de Verano fue escenario del histórico regreso de La Reina de La Teja tras diez años de ausencia.

Comenzó la prueba de admisión para el Carnaval.

 Foto: Intendencia de Montevideo
Por Fermín Veiga

Con un muy buen marco de público y mucha expectativa, el Teatro de Verano recibió este miércoles la primera etapa de la prueba de admisión (PDA) para el Carnaval 2026. Destacó el regreso histórico de La Reina de la Teja y el auspicioso debut de la comparsa Más que Lonja.

Vale Cuatro (Murga)

Tuvo la difícil tarea de ser los encargados de abrir la prueba de admisión con un espectáculo correcto pero que tuvo altibajos en materia textual y coral. Sin embargo, para los provenientes de Salto, es un buen debut en el Concurso Oficial que le permite partir para el año que viene desde una buena base.

Más que Lonja (Soc. de negros y lubolos)

Desde el Buceo, la comparsa debutante llevó mucha gente al Teatro de Verano y desde el escenario respondieron con un muy buen espectáculo que los deja en una muy buena posición pensando en lo que serán sus aspiraciones para poder ser parte de la máxima fiesta popular.

Mi Vieja Mula (Murga)

Como esta murga ya nos tiene acostumbrados, nos trajo una propuesta original con una excelente interpretación de sus componentes que personifican a rusos durante toda la presentación.

A mí personalmente no es un estilo de hacer murga que me llame la atención, pero Mi Vieja Mula tiene argumentos más que de sobra para ilusionarse con ser uno de los conjuntos clasificados para el mes de febrero.

House (Revista)

Luego de una prueba de admisión con muchísimos fallos, la revista comandada por Nicolás Telles, volvió para pisar fuerte con una función formidable de su banda musical y un elenco que logró llevar adelante una muy buena historia. Tiene todo para estar en Carnaval.

Social Club (Humoristas)

Otro de los conjuntos debutantes y con un plantel plagado de gente joven que sin duda van a crecer muchísimo de cara al próximo año, algo que necesita con urgencia la categoría. La propuesta tiene aciertos (sobre todo en lo referente al baile), pero la efectividad del texto dejó entrever los problemas que presenta y las risas escasearon.

La Reina de La Teja (Murga)

Uno de los nombres que volvió, con un plantel renovado pero con la presencia de históricos. La murga canta mucho y bien, mientras que la historia es sencilla pero el hilo conductor está muy bien llevado adelante por Albino Almirón y Leo Pereyra. Queda a la exceptiva con muchísimas chances de estar en el próximo Concurso Oficial del Carnaval.

