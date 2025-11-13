PDA Carnaval: Más que Lonja debutó y dejó muy buenas sensaciones

Mi Vieja Mula (Murga)

Como esta murga ya nos tiene acostumbrados, nos trajo una propuesta original con una excelente interpretación de sus componentes que personifican a rusos durante toda la presentación.

A mí personalmente no es un estilo de hacer murga que me llame la atención, pero Mi Vieja Mula tiene argumentos más que de sobra para ilusionarse con ser uno de los conjuntos clasificados para el mes de febrero.

House (Revista)

Luego de una prueba de admisión con muchísimos fallos, la revista comandada por Nicolás Telles, volvió para pisar fuerte con una función formidable de su banda musical y un elenco que logró llevar adelante una muy buena historia. Tiene todo para estar en Carnaval.

Social Club (Humoristas)

Otro de los conjuntos debutantes y con un plantel plagado de gente joven que sin duda van a crecer muchísimo de cara al próximo año, algo que necesita con urgencia la categoría. La propuesta tiene aciertos (sobre todo en lo referente al baile), pero la efectividad del texto dejó entrever los problemas que presenta y las risas escasearon.

La Reina de La Teja (Murga)

Uno de los nombres que volvió, con un plantel renovado pero con la presencia de históricos. La murga canta mucho y bien, mientras que la historia es sencilla pero el hilo conductor está muy bien llevado adelante por Albino Almirón y Leo Pereyra. Queda a la exceptiva con muchísimas chances de estar en el próximo Concurso Oficial del Carnaval.