Funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas incautaron sobre la tarde de este miércoles en la ciudad de Salto, un cargamento de aprox. 14 mil cajillas de cigarrillos marca Gift (280 mil cigarros) de contrabando provenientes de Paraguay que tenían como destino la ciudad de Montevideo.
Salto
Incautaron en camión de DAC un importante cargamento de cigarrillos ilegales provenientes de Paraguay
Funcionarios de Aduanas incautaron en la ciudad de Salto un cargamento de 14 mil cajas de cigarrillos de contrabando de origen paraguayo en un camión de DAC.