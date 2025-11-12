Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Paraguay | cigarrillos | contrabando

Salto

Incautaron en camión de DAC un importante cargamento de cigarrillos ilegales provenientes de Paraguay

Funcionarios de Aduanas incautaron en la ciudad de Salto un cargamento de 14 mil cajas de cigarrillos de contrabando de origen paraguayo en un camión de DAC.

Camión de DAC donde fue incautado un cargamento de cigarrillos de contrabando.

 Aduanas
Por Redacción Caras y Caretas

Funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas incautaron sobre la tarde de este miércoles en la ciudad de Salto, un cargamento de aprox. 14 mil cajillas de cigarrillos marca Gift (280 mil cigarros) de contrabando provenientes de Paraguay que tenían como destino la ciudad de Montevideo.

El cargamento de cigarrillos era transportado hacia Montevideo en un camión perteneciente a DAC, empresa que hace la distribución de encomiendas para Agencia Central. Los productos habrían sido cargados por "personas vinculadas al Bagashopping de Salto", según consignó el medio local Laguardia Digital.

G5lMQLZWkAAB1El

La investigación de Aduanas

Por el momento, no hay personas detenidas y aún no se ha determinado si los funcionarios de DAC estaban al tanto del contenido de la carga.

Se espera que en las próximas horas esté pronto informe oficial por parte de la Dirección Nacional Aduanas.

