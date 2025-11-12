Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo

moscú dice lo contrario

EEUU acusa a Rusia de no querer lograr la paz en la guerra con Ucrania

Rusia y EEUU retomaron el contacto el pasado 12 de febrero con una llamada entre sus presidentes, la primera desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Trump y Putin se reunieron en Alaska, pero todavía no hay avances.

 Sputnik
El secretario de Estado (canciller) estadounidense, Marco Rubio, afirmó que, según las evaluaciones de Washington, Rusia no desea realmente la paz en Ucrania.

"Por ahora, esa es la evaluación que debemos hacer. Han planteado una exigencia que Ucrania no puede aceptar, y esa es la situación actual", explicó Rubio a la prensa en la cumbre de cancilleres del G7 en Canada al ser consultado sobre si consideraba era que Rusia no deseaba realmente la paz.

Esta semana, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que Moscú desearía que el conflicto en Ucrania termine lo antes posible.

"Por supuesto, nos gustaría que este conflicto terminara lo antes posible, y podrá concluir cuando Rusia haya alcanzado los objetivos que se planteó desde el inicio", dijo Peskov ante la prensa.

Rusia y EEUU dialogan

Rusia y EEUU retomaron el contacto el pasado 12 de febrero con una llamada entre sus presidentes, la primera desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, quien busca, entre otros objetivos, poner fin a las hostilidades entre Rusia y Ucrania.

El 15 de agosto se reunieron en Anchorage, Alaska, en una cumbre de casi tres horas, la primera desde la asunción de Trump en enero.

El 16 de octubre, el presidente estadounidense, tras una conversación telefónica con su homólogo ruso, anunció una posible cumbre en Hungría en las siguientes dos semanas para tratar la crisis ucraniana y las relaciones bilaterales, pero más tarde canceló la reunión.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, calificó la decisión como un aplazamiento.

Imponen sanciones

Paralelamente, EEUU impuso sanciones a las principales petroleras rusas, Lukoil y Rosneft, y a sus subsidiarias, por la supuesta falta de compromiso de Moscú en la resolución del conflicto ucraniano.

Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos, según el presidente ruso, son proteger a la población de "un genocidio por parte del régimen de Kiev" y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hacia el este.

Ucrania es apoyada militarmente por la OTAN, el bloque bélico que lidera Estados Unidos e integra la mayoría de los países de la Unión Europea.

(Sputnik)

