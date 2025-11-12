Profundo malestar de Orsi y el gobierno por discurso de B'nai B'rith

Apenas culminó el acto, entre la ovación del público, Orsi se puso de pie, le dijo algo al oído al titular del Comité Central Israelita del Uruguay (CCIU), Roby Schindler, y se retiró sin hacer declaraciones.

Roby Schindler descartó que Orsi le haya increpado una falta de respeto, pero prefirió guardarse para sí la breve conversación privada. De todos modos, el presidente de la CCIU le valoró al mandatario que "siempre ha tenido una actitud muy empática" con la comunidad judía y que "es un ser con ángel" con quien "empatiza" y que "no podría tomar a mal" nada de lo que dijo.

"No fue el tiempo ni la forma"

Roby Schindler, presidente del Comité Central Israelita (CCI), fue consultado este martes sobre las expresiones vertidas en la B’nai B’rith durante la conmemoración de la Noche de los Cristales Rotos y que causaron malestar en el gobierno.

Schindler recordó que “cada vez que el CCI tuvo que plantear algo, optó por otro camino”, como el de solicitar una audiencia para trasladar los reclamos a las autoridades correspondientes.

En ese sentido, señaló que, si bien “comulga con lo que se dijo en los discursos”, desde el CCI se entiende que “no fue el tiempo ni la forma en que el comité se expresa”.

El presidente del organismo señaló que se comunicó con el presidente Yamandú Orsi, a quien transmitió la necesidad de “tratar de unir a las partes y que esto no escale”.

“La Noche de los Cristales Rotos nos tiene que hacer reflexionar”, puntualizó. Schindler dijo que, a partir de lo ocurrido el 7 de octubre de 2023, se están viendo “resabios antisemitas que duelen mucho”.