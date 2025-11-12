Noche de las Librerías en Escaramuza: cuando lo libros son fiesta

Durante toda la jornada del viernes 14 de noviembre, en Escaramuza contarás con el 25 % de descuento en libros con todas las tarjetas de crédito de banco Itaú y débito Volar y 15 % de descuento en libros con cualquier método de pago en web y librería. Dentro de los actos musicales, se contará con las presencias destacadas de Los Traidores con su show acústico por los 30 años de Radio Babilonia y también actuará la gran banda indie Julen y la Gente Sola.