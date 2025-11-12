Esta noche comienza la prueba de admisión para el Carnaval 2026

20:30 - Vale Cuatro (Murga)

21:05 - Más que Lonjas (soc. negros y lubolos)

21:40 - Mi Vieja Mula (Murga)

22:20 - House (Revista)

23:00 - Social Club (Humoristas)

23:40 - La Reina de la Teja (Murga)

Los conjuntos que se presentan en el Teatro de Verano

Fundada en 1988, la murga proveniente de Salto llegará al Teatro de Verano para abrir la Prueba de Admisión. Con una basta trayectoria en el Carnaval salteño, este año buscarán ser parte de su primer Concurso Oficial del Carnaval.

La comparsa proveniente desde el Buceo, celebrará sus veinte años dando prueba de admisión con un espectáculo que se titulará “Cadenas”.

Luego de un año de ausencia, la murga vuelve a pisar el Teatro de Verano con su espectáculo que se titulará “Una murga de la Unión”. Los textos serán de Sebastián Mederos, mientras que Romina Repetto estará a cargo de la dirección escénica y arreglos corales.

Tras haber quedado fuera de la liguilla en el Carnaval 2024 y no participar del último año, la revista que supo ser campeona en 2016 y 2017, buscará volver a ser parte del Concurso Oficial el próximo año.

Llegan con la dirección responsable de Nicolás Telles y los textos de Joaquín Olivera y Fabrizio Speranza.

Bajo la dirección artística de Diego Lois Petiti, y la dirección responsable de Diego Mesa, este nuevo grupo de humoristas buscará alcanzar la instancia del Carnaval en una categoría en la que se necesita renovación.

Uno de los grandes nombres que vuelve a la fiesta, estará cerrando la primera noche. La murga de la familia Morgade llega con un plantel que mezcla figuras jóvenes con nombres muy importantes como los de Leonardo Pereyra, Albino Almirón y los de Gabriel y Gonzalo Morgade.