Vicecanciller alemán anuncia firma de acuerdo Mercosur-UE antes de fin de año

Acuerdo de larga data

El texto del pacto comercial fue aprobado en una cumbre entre las partes que se celebró en Montevideo en diciembre de 2024, y desde entonces se está estudiando en la UE.

De concretarse, se conformaría una zona de libre comercio de más de 700 millones de personas.

El Mercosur, bloque sudamericano creado en 1991, integra a Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia, representando 250 millones de personas y más del 75% del PIB continental.

(Sputnik)