Mundo UE |

hay optimismo

Vicecanciller alemán anuncia firma de acuerdo Mercosur-UE antes de fin de año

El acuerdo entre la UE y el Mercosur se viene negociando desde hace más de dos décadas, pero nunca acaba de entrar en vigor.

Mercosur-UE. Vicecanciller alemán es optimista.

El vicecanciller y también ministro de Finanzas de Alemania, Lars Klingbeil, declaró que espera la celebración del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur en lo que queda de año.

"En Europa somos un socio comercial reconocido mundialmente (...). Espero que el acuerdo con el Mercosur sea efectivamente adoptado antes de que termine este año", dijo Klingbeil a los periodistas tras su llegada a la reunión de ministros de Finanzas de la Eurozona.

El acuerdo entre la UE y el Mercosur se viene negociando desde hace más de dos décadas, pero nunca acaba de entrar en vigor, principalmente por las resistencias de algunos países europeos, en particular Francia, que se vio azotada por protestas de agricultores.

Acuerdo de larga data

El texto del pacto comercial fue aprobado en una cumbre entre las partes que se celebró en Montevideo en diciembre de 2024, y desde entonces se está estudiando en la UE.

De concretarse, se conformaría una zona de libre comercio de más de 700 millones de personas.

El Mercosur, bloque sudamericano creado en 1991, integra a Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia, representando 250 millones de personas y más del 75% del PIB continental.

(Sputnik)

Temas

Dejá tu comentario

