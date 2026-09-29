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Cultura y espectáculos Paseo de las Artes | Fotografía |

Actividades gratuitas

Canelones y su Paseo de las Artes celebran el Patrimonio a pura música y arte

El Espacio Colón y el Complejo Cultural Politeama de Canelones ofrecerán visitas guiadas, muestras y shows gratuitos durante el primer fin de semana de octubre.

Canelones y su Paseo de las Artes celebran el Patrimonio a pura música y arte.

Canelones y su Paseo de las Artes celebran el Patrimonio a pura música y arte.

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Por Redacción de Caras y Caretas

El Paseo de las Artes de la ciudad de Canelones, un eje cultural integrado por el Espacio Colón y el Complejo Cultural Politeama, celebra el Día del Patrimonio con actividades el sábado 3 y domingo 4 de octubre. Durante ambas jornadas, estos dos valiosos espacios patrimoniales y referentes de la identidad departamental abrirán sus puertas para brindar exposiciones, visitas guiadas y espectáculos en vivo.

El inicio de la celebración será el sábado 3 de octubre en el Espacio Colón, donde de 16:00 a 20:00 horas estará abierta la exhibición La milonga es hija del candombe así como el tango es hijo de la milonga. Esta muestra rescata la historia de la música popular uruguaya a través de 11 referentes, uniendo fotografías, objetos personales y un entorno sonoro que pone en diálogo al candombe, la milonga y el tango. Como parte del itinerario, a las 18:00 horas habrá una visita guiada encabezada por Andrés Torrón y Juan Campodónico, sin costo y con reserva previa.

La jornada sabatina culminará a las 20:00 horas en el Complejo Cultural Politeama con la presentación de La Orquesta de las Mil Melodías. La agrupación desplegará un repertorio centrado en el swing, el foxtrot, el charleston y la rumba, con una ambientación que recrea la estética de los salones de gala de las décadas de 1920 y 1930. Para asistir a esta función gratuita se exige reserva de lugar con anticipación.

Memoria, fotografía, teatro y tango

El domingo 4 de octubre, el Espacio Colón mantendrá un horario de visitas de 16:00 a 20:00 horas con entrada libre para dos exhibiciones paralelas. Por un lado, Martín Boidi presentará Sueños de la tierra: paisajes oníricos y memoria nativa, un trabajo artístico enfocado en los imaginarios, el entorno y la memoria del territorio. En el mismo espacio se exhibirá Cuerpos que pulsan: el movimiento de existir, un registro fotográfico a cargo de Sebastián Orsi junto a la Compañía Contradanza que documenta el proceso creativo y la expresión corporal de la agrupación escénica.

El cierre de la programación del fin de semana tendrá lugar el domingo a las 19:00 horas en el Complejo Cultural Politeama con el espectáculo Juana y los heladeros del tango. El proyecto reúne la voz de Juana con una formación de bandoneón, flauta, piano y contrabajo para interpretar tangos, milongas uruguayas y composiciones propias, incorporando elementos de humor y teatralidad. Al igual que los demás eventos del Politeama, la entrada es gratuita pero requiere reserva previa.

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