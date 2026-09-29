El Paseo de las Artes de la ciudad de Canelones, un eje cultural integrado por el Espacio Colón y el Complejo Cultural Politeama, celebra el Día del Patrimonio con actividades el sábado 3 y domingo 4 de octubre. Durante ambas jornadas, estos dos valiosos espacios patrimoniales y referentes de la identidad departamental abrirán sus puertas para brindar exposiciones, visitas guiadas y espectáculos en vivo.
Actividades gratuitas
Canelones y su Paseo de las Artes celebran el Patrimonio a pura música y arte
El Espacio Colón y el Complejo Cultural Politeama de Canelones ofrecerán visitas guiadas, muestras y shows gratuitos durante el primer fin de semana de octubre.