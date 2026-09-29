Canelones y su Paseo de las Artes celebran el Patrimonio a pura música y arte.

Memoria, fotografía, teatro y tango

El domingo 4 de octubre, el Espacio Colón mantendrá un horario de visitas de 16:00 a 20:00 horas con entrada libre para dos exhibiciones paralelas. Por un lado, Martín Boidi presentará Sueños de la tierra: paisajes oníricos y memoria nativa, un trabajo artístico enfocado en los imaginarios, el entorno y la memoria del territorio. En el mismo espacio se exhibirá Cuerpos que pulsan: el movimiento de existir, un registro fotográfico a cargo de Sebastián Orsi junto a la Compañía Contradanza que documenta el proceso creativo y la expresión corporal de la agrupación escénica.

El cierre de la programación del fin de semana tendrá lugar el domingo a las 19:00 horas en el Complejo Cultural Politeama con el espectáculo Juana y los heladeros del tango. El proyecto reúne la voz de Juana con una formación de bandoneón, flauta, piano y contrabajo para interpretar tangos, milongas uruguayas y composiciones propias, incorporando elementos de humor y teatralidad. Al igual que los demás eventos del Politeama, la entrada es gratuita pero requiere reserva previa.