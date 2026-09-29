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Cultura y espectáculos Victor Heredia | Uruguay- | canciones

2 de octubre Teatro El Galpón

Víctor Heredia: canciones sin fronteras y una historia que vuelve a encontrarse con Montevideo

El cantautor argentino se presenta el 2 de octubre y repasa su vínculo con Uruguay, la vigencia de sus canciones y las nuevas versiones que lo acercaron a otras generaciones.

Víctor Heredia

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Por Redacción de Caras y Caretas

Víctor Heredia vuelve a Montevideo el 2 de octubre con un repertorio que, más que recorrer una trayectoria, propone revisitar una vida atravesada por la música. Para el cantautor argentino, Uruguay ocupa desde hace décadas un lugar especial, tanto por los vínculos personales construidos con artistas de ambas orillas como por los primeros escenarios que marcaron su carrera.

“Uruguay ha sido siempre un lugar importantísimo en mi vida como artista”, señaló Heredia en diálogo con Caras y Caretas. Además, recordó sus primeros pasos por los cafés de Montevideo y mencionó entre sus referentes y amigos a Daniel Viglietti y Alfredo Zitarrosa. Calcula que su primera visita al país ocurrió hacia 1968 o 1969.

Canciones que siguen encontrando nuevos caminos

A más de cinco décadas de aquellos comienzos, el músico asegura que su relación con la creación mantiene intacta una característica esencial: la búsqueda. “Los compositores siempre están buscando escribir su mejor canción. Yo sigo buscando”, afirma. Para Heredia, esa necesidad de crear no responde al paso del tiempo sino a la vocación: “Es maravilloso eso que nos pasa porque tiene que ver con la vocación y no con el tiempo”.

Cuando una canción cambia de ritmo, pero no de historia

Una de las transformaciones que más celebra es la llegada de sus canciones a públicos y géneros diferentes. La versión de “Sobreviviendo” realizada por La Beriso, desde el rock, le resultó especialmente significativa, mientras que la interpretación de Meta Guacha llevó la misma canción hacia la música popular bailable.

Lejos de considerar esas transformaciones como una pérdida de identidad, Heredia las entiende como una demostración de que las canciones pueden adquirir nuevos significados. “La música no tiene frontera ninguna”, sostiene.

También reivindica las colaboraciones entre artistas porque permiten descubrir dimensiones que el propio compositor no había advertido. “Me mostraron unas aristas de la canción, una mirada sobre la canción distinta a la que yo tenía”, explica.

Para su regreso a Montevideo, el repertorio estará vinculado con esas historias personales. Entre ellas aparece “La guitarra”, canción relacionada con el instrumento que recibió de su padre cuando tenía diez años y que todavía conserva. El espectáculo buscará así recorrer sus comienzos, pero también la mirada que fue construyendo como artista, ciudadano y parte de una generación que encontró en la canción una forma de interpretar su tiempo.

Más que una retrospectiva, Heredia plantea el concierto como un nuevo encuentro: entre memoria y presente, entre las canciones conocidas y las nuevas formas de escucharlas.

Datos del espéctaculo

Viernes 2 de Octubre - 21 hs

Teatro El Galpón - Av. 18 de Julio 1618

Entradas en venta en Redtickets

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