Víctor Heredia: canciones sin fronteras y una historia que vuelve a encontrarse con Montevideo

Cuando una canción cambia de ritmo, pero no de historia

Una de las transformaciones que más celebra es la llegada de sus canciones a públicos y géneros diferentes. La versión de “Sobreviviendo” realizada por La Beriso, desde el rock, le resultó especialmente significativa, mientras que la interpretación de Meta Guacha llevó la misma canción hacia la música popular bailable.

Lejos de considerar esas transformaciones como una pérdida de identidad, Heredia las entiende como una demostración de que las canciones pueden adquirir nuevos significados. “La música no tiene frontera ninguna”, sostiene.

También reivindica las colaboraciones entre artistas porque permiten descubrir dimensiones que el propio compositor no había advertido. “Me mostraron unas aristas de la canción, una mirada sobre la canción distinta a la que yo tenía”, explica.

Para su regreso a Montevideo, el repertorio estará vinculado con esas historias personales. Entre ellas aparece “La guitarra”, canción relacionada con el instrumento que recibió de su padre cuando tenía diez años y que todavía conserva. El espectáculo buscará así recorrer sus comienzos, pero también la mirada que fue construyendo como artista, ciudadano y parte de una generación que encontró en la canción una forma de interpretar su tiempo.

Más que una retrospectiva, Heredia plantea el concierto como un nuevo encuentro: entre memoria y presente, entre las canciones conocidas y las nuevas formas de escucharlas.

Datos del espéctaculo

Viernes 2 de Octubre - 21 hs

Teatro El Galpón - Av. 18 de Julio 1618

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