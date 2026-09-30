Orsi sobre planta potabilizadora: "No se trata solo de tener más agua, se trata de tener mejor agua"

“No se trata solo de tener más agua, se trata de tener mejor agua”, afirmó el presidente Orsi. En su exposición, el mandatario aseveró que la obra responde a una deuda social de muchos años. Recordó que, desde 2004, el acceso al agua potable y el saneamiento es un derecho humano fundamental consagrado en la Constitución.

También mencionó la sequía de 2023, cuando por primera vez los habitantes del área metropolitana pensaron que el sistema de agua potable “podía faltar”.

Además, sostuvo que, si bien el proyecto comenzó en la anterior administración, el Gobierno actual, que comparte el objetivo inicial, definió recorrer otro camino, que requirió revisión, diálogo y renegociación.

Para finalizar, dijo: “Hoy queremos que esto vuelva a ser un resumen de lo que es este país, que aprendió, que no espera a la próxima sequía para actuar, que construye obras que van a durar más que cualquiera de nosotros y que cumple con lo que escribió en su Constitución”.

Obras por 450 millones de dólares para garantizar el derecho al agua

A este proyecto en Aguas Corrientes, el presidente de la OSE, Pablo Ferreri, sumó la inversión en Casupá por 130 millones de dólares y las obras en la Costa de Oro, Canelones, que alcanzarán a 45 millones de dólares.

Indicó que la séptima línea de bombeo comprenderá unos 60 kilómetros de nueva tubería entre Aguas Corrientes y la ruta n° 8, en Pando. Agregó que fortalecerá el suministro de agua potable en La Paz, Las Piedras, Pando y Barros Blancos y contribuirá a descongestionar la quinta línea, que abastece a Ciudad de la Costa.

El proyecto incluye la planta de tratamiento de lodos y la subestación de energía. Asimismo, aumentará la reserva de agua dulce de la OSE, de 80 millones de metros cúbicos a 200 millones.

También se contempla la mejora de las fuentes de agua potable y la distribución para el este de la Costa de Oro.

Ferreri destacó el enfoque sistémico de un serie de trabajos que asegurarán el suministro de agua potable en calidad, cantidad y continuidad para el área metropolitana, que abastece al 70% de la población del país. “Lo vamos lograr con la construcción de Casupá”, aseveró Ferreri.